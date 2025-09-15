President Donald Trump tar til orde for å avskaffe dagens ordning med kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper i USA.

I et innlegg på sin sosiale medieplattform skriver Trump mandag at selskaper i stedet bør rapportere halvårlig. Han mener dette vil redusere kostnader og gi ledelsen bedre til å fokusere på driften av virksomheten.

«Med forbehold om godkjenning fra SEC, bør ikke aksjeselskaper lenger tvinges til å «rapportere» kvartalsvis, men heller rapportere på seks måneders basis», skriver han.

SEC er en forkortelse for Securities and Exchange Commission – USAs svar på Finanstilsynet.

Viser til Kina

Trump viser til at amerikanske selskaper lider under et for kortsiktig fokus, mens kinesiske bedrifter har en langt mer langsiktig horisont.

«Har du noen gang hørt utsagnet om at «Kina har et 50- til 100-årsperspektiv på ledelse av et selskap», mens vi driver selskapene våre kvartalsvis? Ikke bra!», skriver han.

Ikke første gang

Spørsmålet om hvorvidt kvartalsrapportering bidrar til kortsiktig tenkning har vært diskutert i årevis, både i USA og Europa. Allerede i 2018 ba Trump selv finansmyndighetene se på muligheten for å gå bort fra dagens system.

– I samtaler med noen av verdens ledende bedriftsledere spurte jeg hva det er som ville gjort næringslivet enda bedre i USA. Stopp kvartalsrapporteringen, sa en av dem. Det vil gi større fleksibilitet og spare penger. Jeg har bedt SEC om å studere dette, sa han tilbake i 2018.