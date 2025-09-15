Elon Musk sender Tesla til værs på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent, Dow Jones er opp 0,1 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,04 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,3 prosent til 14,95.

Mandag stiger Alphabet-aksjen 4,1 prosent til 250,57 dollar, noe som gir selskapet en markedsverdi på 3.000 milliarder dollar. Alphabet er dermed det 4. selskapet som passerer den grensen.

Tesla

Fredag kjøpte Elon Musk nesten 2,6 millioner Tesla-aksjer til en vektet gjennomsnittlig kurs på 389,1 dollar. Det innebærer et aksjekjøp på i overkant av én milliard dollar. Fredag steg aksjen 7,4 prosent, og kort tid etter at mandagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 6,5 prosent.

Ukens viktigste

Handelsbanken beskriver onsdagens rentebeslutning fra Fed som ukens viktigste makrobegivenhet. Det er hevet over tvil at renten settes ned, og økonomene tror den amerikanske sentralbanken nøyer seg med et ordinært kutt på 25 basispunkter.

«Det viktigste argumentet for lavere rente er utviklingen i arbeidsmarkedet. Reviderte tall viser svakere jobbvekst i perioden bak oss. Og ikke minst har jobbveksten avtatt markant de siste månedene», skriver Handelsbanken i en rapport.

«Spørsmålet er ikke bare om renten kuttes, men hvorfor. Er det fordi inflasjonen er under kontroll, eller fordi veksten kjølner? Det første tolkes positivt, det andre langt mer usikkert», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.

Trump

President Donald Trump tar til orde for å avskaffe dagens ordning med kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper i USA. I et innlegg på sin sosiale medieplattform skriver Trump mandag at selskaper i stedet bør rapportere halvårlig.