Trump vil ha slutt på kvartalsrapportering
I en melding på Truth Social tar Donald Trump til orde for å stanse den kvartalsvise rapporteringen for børsnoterte selskaper.
Publisert 15. sep. | Oppdatert 15. sep.
«Med forbehold om SEC-godkjenning bør selskaper og konsern ikke lenger tvinges til å "rapportere" kvartalsvis (kvartalsrapportering!), men i stedet rapportere på en "seksmåneders basis". Dette vil spare penger og gjøre det mulig for ledere å fokusere på å drive selskapene sine på en forsvarlig måte», skriver Donald Trump på Truth Social.
Les mer: