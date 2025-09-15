Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen opp 0,6 prosent til 1.664,18 poeng, og snuste dermed på en ny all-time high på 1.664,42 poeng. Børsen nådde imidlertid en ny toppnotering intradag, like etter lunsjtid, på 1.666,24 poeng.

Tankfesten fortsetter

Fredag rapporterte Clarksons at ratene for moderne VLCC-tankskip (Very Large Crude Carriers) bykset over 20 prosent på én dag til godt over 80.000 dollar dagen. Det sendte tankaksjene til værs på Oslo Børs på fredag, og mandag fortsatte festen.

Tankrederiet Frontline endte dagen opp 2,6 prosent til 236,90 kroner, styrket av ratene. Jefferies oppjusterer dessuten kursmålet fra 25 dollar til 28 dollar (ca. 275 kroner).

Hunter Group steg 9,4 prosent til 1,50 kroner, mens Okeanis Eco Tankers endte opp 4 prosent til 302 kroner.

Subsea 7 meldte søndag formiddag at selskapet har blitt tildelt et stort prosjekt av Aramco under den langsiktige samarbeidsavtalen mellom partene. Kontrakten gjelder utbygging av fasiliteter offshore i Saudi-Arabia. Selskapet definerer en «stor» kontrakt til å være verdt mellom 750 millioner og 1,25 milliarder dollar. Subsea 7-aksjen falt 0,2 prosent til 201,20 kroner mandag.

Yara kunngjorde fredag gjennomsnittlige markedspriser for tredje kvartal 2025 for ammoniakk, urea, og CAN. Samtidig gjorde selskapet en mindre endring i gasskostnadsguidingen for kvartalet. Det var sesongmessig sterk europeisk ordrebok inn i tredje kvartal, noe som antyder to måneders prisetterslep på nitrater, meldte selskapet. De høye og økende råvareprisene legger press på premiene i tredje kvartal, og Yara har fortsatt fokus på kostnadsreduksjoner. Aksjen endte opp 0,2 prosent til 371,10 kroner.

Arctic oppgraderer anbefalingen på oppdrettsaksjen Mowi fra «hold» til «kjøp», og setter kursmålet til 255 kroner. Aksjen steg 1,2 prosent til 218,40 kroner.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 67,72 dollar, opp 0,6 prosent. Brent-oljen med levering i november er opp 0,9 prosent til 67,61 dollar.

Børslokomotivet Equinor endte dagen ned 0,4 prosent til 240,50 kroner, Aker BP falt 0,7 prosent til 242,50 kroner og Vår Energi endte ned 1,8 prosent til 32,77 kroner.

– Ser man mot neste år så har oljemarkedet aldri vært spådd å ha et så stort overtilbud så lenge jeg har holdt på, sier Aker BPs erfarne sjeføkonom Torbjørn Kjus.