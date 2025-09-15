Sitter fast i Russland

Østerrikske Raiffeisen Bank International ønsker å forlate Russland, men den beslutningen ligger ikke bare hos banken selv, melder Bloomberg og viser til uttalelser fra bankens toppsjef, Johann Strobl.

– Vi har lært at det å dekonsolidere virksomheten vår er noe vi kan jobbe med, men det er ikke i våre hender. Det er for mange beslutningstagere involvert, sier Strobl i forbindelse med et arrangement i Wien i regi av Bloomberg.

Banken har imidlertid redusert virksomheten sin betydelig, ifølge Raiffeisen-sjefen – særlig etter at Den europeiske sentralbanken (ESB) ba den om det.

Har prøvd i tre år

I mai i fjor ba ESB alle långivere i eurosonen med virksomhet i Russland om å fremskynde sine exitplaner grunnet frykt for at de kan bli rammet av amerikanske sanksjoner eller straffetiltak.

Raiffeisen opplyser ifølge nyhetsbyrået at banken har forsøkt å finne ut hvordan den kan forlate Russland i mer enn tre år, men at den sliter med å finne en kjøper som er akseptabel både for Vesten og for Russlands president Vladimir Putin.

Banken driver også en av de største utenlandskeide bankene på det ukrainske markedet, skriver Bloomberg.