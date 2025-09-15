Fra å være Europas bakgård til å bli EUs vekstleder

Polen, som grenser til både Ukraina og Belarus, har på kort tid etablert seg som EU sin sterkest voksende økonomi, skriver medgründer og tidligere sjefredaktør for Bloomberg News, Matthew Winkler.

Til tross for landets utsatte geopolitiske posisjon har Polen vokst seg til å bli et økonomisk kraftsenter i Europa. Winkler fremhever at Polen har den raskest voksende økonomien i EU, den sterkeste fremvoksende valutaen og de mest ettertraktede statsobligasjonene siden Russland invaderte Ukraina.

Polens bruttonasjonalprodukt på 915 milliarder dollar er ventet å vokse med 3,3 prosent i 2026 og 3,2 prosent i 2027, langt foran EU-snittet på 1,4 og 1,7 prosent. Russland ligger samtidig bak med vekstrater på 1,4 og 1,5 prosent.

Les også Financial Times: – Skaper en verden uten regler USAs retrett fra globalt lederskap risikerer å skape ustabilitet og konflikter, skriver Financial Times.

Knuser de andre

Winkler peker på at Polens fremgang er en bekreftelse på EUs frie bevegelse av varer, tjenester, kapital og mennesker. Landet har hatt sammenhengende vekst i åtte år og økonomien har steget 93 prosent siden 2017, hele 58 prosentpoeng mer enn Storbritannia.

Et viktig vendepunkt har vært tilbakeflytting av polske arbeidere fra Storbritannia og andre land etter Brexit. Antallet polakker bosatt i utlandet har falt fra 2,54 millioner i 2017 til 1,5 millioner i 2023. Mange av dem som har kommet hjem er nå bedre utdannet og har høyere inntekter enn da de dro ut.

Polen har også hatt en forbruksvekst som ingen andre europeiske økonomier matcher. Husholdningsforbruket har økt med 125 prosent siden 2016, over tre ganger så mye som i eurosonen.

Samtidig har den polske valutaen zloty styrket seg 14 prosent mot dollaren siden februar 2022 og statsobligasjonene har gitt høyest avkastning i Europa. Mot den norske kronen har zlotyen styrket seg hele 26 prosent på tre år. Også børsen i Warszawa har hatt kraftig oppgang, drevet særlig av bank- og finanssektoren.

Alt dette gjør at Polen fremstår som en stadig viktigere økonomisk pilar i Europa, samtidig som landet er en av Ukrainas nærmeste allierte.