Wall Street: Alphabet og Tesla skyter fart

Oppdatert klokken 20:00

Nasdaq-indeksen er opp 0,7 prosent på New York-børsen, mens Dow Jones stiger 0,1 og S&P 500 er opp 0,4 prosent.

Fryktindeksen VIX er opp rundt 7,1 prosent til 15,81 poeng. Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,04.

Mandag stiger Alphabet-aksjen 3,4 prosent, tidligere på mandagen var selskapet verdt mer enn 3.000 milliarder dollar. Alphabet er dermed det 4. selskapet som passerer den grensen.

Tesla

Fredag kjøpte Elon Musk nesten 2,6 millioner Tesla-aksjer til en vektet gjennomsnittlig kurs på 389,1 dollar. Det innebærer et aksjekjøp på i overkant av én milliard dollar. Fredag steg aksjen 7,4 prosent, og mandag stiger aksjen ytterligere 2,9 prosent.

Ukens viktigste

Handelsbanken beskriver onsdagens rentebeslutning fra Fed som ukens viktigste makrobegivenhet. Det er hevet over tvil at renten settes ned, og økonomene tror den amerikanske sentralbanken nøyer seg med et ordinært kutt på 25 basispunkter.

«Det viktigste argumentet for lavere rente er utviklingen i arbeidsmarkedet. Reviderte tall viser svakere jobbvekst i perioden bak oss. Og ikke minst har jobbveksten avtatt markant de siste månedene», skriver Handelsbanken i en rapport.

«Spørsmålet er ikke bare om renten kuttes, men hvorfor. Er det fordi inflasjonen er under kontroll, eller fordi veksten kjølner? Det første tolkes positivt, det andre langt mer usikkert», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.

Trump

President Donald Trump tar til orde for å avskaffe dagens ordning med kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper i USA. I et innlegg på sin sosiale medieplattform skriver Trump mandag at selskaper i stedet bør rapportere halvårlig.