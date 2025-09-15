Alarmsselskapet Verisure, som eies av Hellman & Friedman, vurderer å lansere en børsnotering i Stockholm allerede denne uken, ifølge kilder Bloomberg har snakket med.

Det kan bli Europas største børsnotering på tre år.

– Emisjonen i forbindelse med børsnoteringen kan hente inn 3 milliarder euro, ifølge kildene.

En børsnotering av den størrelsen vil bli den største i Europa siden Porsche gikk på børs i 2022. Planen er i hovedsak å utstede nye aksjer for å hente inn kapital til å redusere gjeld.

– En beslutning er fortsatt ikke tatt, ifølge kildene.

Hverken Hellman & Friedman eller Verisure ønsket å kommentere saken.

Et løft for europeisk IPO-marked

En vellykket notering vil gi et stort løft til det europeiske IPO-markedet, som de siste årene har hatt lav aktivitet. Samtidig vil det befeste Stockholms posisjon som den mest aktive børsen i Norden og Europa i år når det gjelder førstegangsemisjoner.

Verisure, tidligere kjent som Securitas Direct, ble grunnlagt i 1988 i Sverige. Selskapet utvikler overvåkede sikkerhetssystemer for husholdninger og småbedrifter i Europa og Latin-Amerika, inkludert kameraer, røykbarrierer, støtsensorer og smarte låser.

Ifølge selskapets årsrapport hadde Verisure i fjor årlige, gjentakende inntekter på rundt 3,1 milliarder euro og et justert driftsresultat på 819 millioner euro i 2024. Selskapet har mer enn 5,6 millioner kunder fordelt på 17 land i Europa og Latin-Amerika.