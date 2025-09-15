Mandag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,47 prosent til 6.615,33. Industritunge Dow Jones steg 0,13 prosent til 45.891,94. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,94 prosent til 22.348,75.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 15,76, opp 6,78 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,043 prosent.

Mandag steg Alphabet-aksjen 4,49 prosent, tidligere på mandagen var selskapet verdt mer enn 3.000 milliarder dollar. Alphabet er dermed det 4. selskapet som passerer den grensen.

Tesla

Fredag kjøpte Elon Musk nesten 2,6 millioner Tesla-aksjer til en vektet gjennomsnittlig kurs på 389,1 dollar. Det innebærer et aksjekjøp på i overkant av én milliard dollar. Fredag steg aksjen 7,4 prosent, og mandag steg aksjen ytterligere 3,62 prosent.

Ukens viktigste

Handelsbanken beskriver onsdagens rentebeslutning fra Fed som ukens viktigste makrobegivenhet. Det er hevet over tvil at renten settes ned, og økonomene tror den amerikanske sentralbanken nøyer seg med et ordinært kutt på 25 basispunkter.

«Det viktigste argumentet for lavere rente er utviklingen i arbeidsmarkedet. Reviderte tall viser svakere jobbvekst i perioden bak oss. Og ikke minst har jobbveksten avtatt markant de siste månedene», skriver Handelsbanken i en rapport.

«Spørsmålet er ikke bare om renten kuttes, men hvorfor. Er det fordi inflasjonen er under kontroll, eller fordi veksten kjølner? Det første tolkes positivt, det andre langt mer usikkert», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.

Trump

President Donald Trump tar til orde for å avskaffe dagens ordning med kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper i USA. I et innlegg på sin sosiale medieplattform skriver Trump mandag at selskaper i stedet bør rapportere halvårlig.

Sølv kan bli nye gull

Sølv er godt som gull om FED senker realrenten i måneder med stigende inflasjon. Sølvprisen fortsetter å stige. De mest populære mellomstore sølvgruveaksjene i USA, Coeur Mining og Hecla Mining steg 8,95 og 4,95 prosent på Wall Street. Markedsverdien for disse selskapene er nå på 10 og 8 milliard dollar.

Olje

Etter å ha startet året på over 80 dollar per fat, har oljeprisen dalt nedover.

Oktober-kontrakten på WTI-oljen endte opp 1,06 prosent til 63,03 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for juli endte opp 0,92 prosent til 67,22 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme så langt i 2025, men den siste tiden har en rekke kryptovalutaer falt noe tilbake. Mandag endte bitcoin-prisen ned 0,49 prosent til 115.107 dollar.

Ethereum falt med 2,76 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt med 5,34 prosent.