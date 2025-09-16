I fjor lanserte Nordic en ny generasjon Bluetooth-kretser – den såkalte 54-serien. Da var det nesten ti år siden lanseringen av forrige generasjon (52-serien). 54-serien er produsert på 22 nm produksjonsteknologi, som enkelt fortalt betyr at man får plass til omtrent seks ganger så mange transistorer på samme område sammenlignet med forrige generasjons produkter (55 nm). Det muliggjør bedre ytelse, lavere strømforbruk og en mer kompakt krets.

Sammenlignet med konkurrentene scorer de nye kretsene svært godt på en lang rekke parametere, som strømtrekk, sendestyrke, prosessorkraft og sikkerhet. Kombinert med Nordics brukervennlighet og omfattende programvarebibliotek tror vi selskapet vil opprettholde sin markedsledende posisjon i Bluetooth-markedet.

En viktig fordel med de nye kretsene er at de har en langt kraftigere prosessor enn konkurrentene. Dermed kan produkter som tidligere krevde to separate brikker – én for Bluetooth og én for prosessering – nå klare seg med én enkelt krets fra Nordic. Dette gir en stor kostnadsbesparelse for kunden.

Det er verdt å nevne at Nordics nærmeste konkurrent, Silicon Labs, også kommer med nye kretser på 22 nm, men disse ligger over to år bak Nordic.

Det handler ikke lenger bare om Bluetooth

Nordic har ikke bare investert i en ny generasjon Bluetooth-kretser, men investerer også tungt i å bygge opp nye forretningsområder: Cellular IoT (langdistanse), Power Management (PMIC) og Wi-Fi. Dette gjør at Nordic fremover ikke lenger bare vil være et Bluetooth-selskap, men kanskje en bredere leverandør av halvlederteknologi til IoT-sektoren.