I fjor lanserte Nordic en ny generasjon Bluetooth-kretser – den såkalte 54-serien. Da var det nesten ti år siden lanseringen av forrige generasjon (52-serien). 54-serien er produsert på 22 nm produksjonsteknologi, som enkelt fortalt betyr at man får plass til omtrent seks ganger så mange transistorer på samme område sammenlignet med forrige generasjons produkter (55 nm). Det muliggjør bedre ytelse, lavere strømforbruk og en mer kompakt krets.
Sammenlignet med konkurrentene scorer de nye kretsene svært godt på en lang rekke parametere, som strømtrekk, sendestyrke, prosessorkraft og sikkerhet. Kombinert med Nordics brukervennlighet og omfattende programvarebibliotek tror vi selskapet vil opprettholde sin markedsledende posisjon i Bluetooth-markedet.
En viktig fordel med de nye kretsene er at de har en langt kraftigere prosessor enn konkurrentene. Dermed kan produkter som tidligere krevde to separate brikker – én for Bluetooth og én for prosessering – nå klare seg med én enkelt krets fra Nordic. Dette gir en stor kostnadsbesparelse for kunden.
Det er verdt å nevne at Nordics nærmeste konkurrent, Silicon Labs, også kommer med nye kretser på 22 nm, men disse ligger over to år bak Nordic.
Det handler ikke lenger bare om Bluetooth
Nordic har ikke bare investert i en ny generasjon Bluetooth-kretser, men investerer også tungt i å bygge opp nye forretningsområder: Cellular IoT (langdistanse), Power Management (PMIC) og Wi-Fi. Dette gjør at Nordic fremover ikke lenger bare vil være et Bluetooth-selskap, men kanskje en bredere leverandør av halvlederteknologi til IoT-sektoren.
Den største av satsingene har vært innen Cellular IoT, hvor det er brukt flere hundre millioner dollar uten å kunne vise til nevneverdige resultater. Vi har lenge vært skeptiske – produktet har vært dyrt, med begrensede kommersielle anvendelser. Men nå er noe i ferd med å skje. For ett år siden lanserte Nordic en ny og rimeligere krets. Vanligvis tar det 12–18 måneder for kunder å designe inn en krets i et nytt produkt, noe som betyr at denne bør begynne å generere inntekter fra andre halvår. Samtidig er det flere konkurrenter som har trukket seg ut fra Cellular-markedet, noe vi tror Nordic vil dra nytte av fremover.
Vi ser også tegn til økt fart i salget av PMIC-er. Nordics strømkretser er nylig designet inn i flere nye produkter, der hvert enkelt kan nå et volum på flere hundre tusen enheter. Med andre ord: Hvert av disse designene alene kan være like store som hele PMIC-omsetningen i 2024. Vi tror salget av PMIC-er vil akselerere i takt med de nye 54-brikkene, ettersom mange produkter med en 54-brikke også vil ha god nytte av en PMIC.
Sist, men ikke minst: De nye 54-kretsene har så gode prosessorer at de er konkurransedyktige med dedikerte prosessorer (mikrokontrollere) for batteridrevet forbrukerelektronikk. Dette kan åpne et helt nytt marked for Nordic som leverandør av mikrokontrollere.
Attraktiv oppkjøpskandidat
Målt ved selskapsverdi mot omsetning handles Nordic med rundt 20 prosent rabatt sammenlignet med sin nærmeste konkurrent og 40 prosent til andre halvlederselskaper. Kombinert med en ledende posisjon innen Bluetooth og IoT gjør dette Nordic til et attraktivt oppkjøpsmål.
Innen 2028 – eller før – bør Nordic nå en omsetning på minst én milliard dollar og en EBITDA på nærmere 250 millioner dollar. Med en multippel på 20 ganger EBITDA – som ikke er høyt for et halvlederselskap med tosifret vekst – tilsvarer det en verdi på 270–280 kroner per aksje.
