Bred oppgang i Asia: Nikkei bryter 45.000-grensen

Børsoppdatering
Publisert 16. sep. | Oppdatert 16. sep.
Bendik Haug Aurdal
Journalist

Asiatiske stiger børsene etter at Donald Trump mandag hevdet at handelsforhandlingene mellom USA og Kina i Spania «går bra». Stemningen ble samtidig påvirket av nyheten om en rammeavtale for tvangssalget av den kinesiskeide appen TikTok.

Japans Nikkei 225 passerte for første gang 45.000 poeng og før den falt litt tilbake, men er likevel opp 0,31 prosent til 44.902. Den bredere Topix-indeksen er opp 0,32 prosent til 3.170,56 poeng.

I Sør-Korea fortsatte Kospi opp 1,3 prosent til 3.452 – enda en ny all-time high etter at myndighetene har skrinlagt planene om høyere skatt på aksjegevinster. Småboligindeksen Kosdaq faller derimot 0,05 prosent.

I Australia stiger S&P/ASX 200 0,3 prosent.

I Hongkong er Hang Seng ned 0,1 prosent, mens CSI 300 i Kina faller 0,38 prosent og Shanghai Composite endte 0,1 prosent lavere.

Ellers er Indias Nifty 50 opp 0,2 prosent, mens Singapores Straits Times er ned 0,07 prosent. 

