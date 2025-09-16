USA: NAHB boligmarkedsindeks september, kl. 16.00

Annet:

Shelf Drilling: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 17.00

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

2020 Bulkers, NorAm Drilling

Her er de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Investor Kristian Falnes har mer enn tredoblet pengene etter at han sluttet som forvalter i Skagen Fondene i 2014. Nå er han blitt milliardær.

Alle hans største investeringer på Oslo Børs har steget i kurs i år. De to aller største, Storebrand og Public Property Invest, er opp 34 og 41 prosent. Så lenge man slår markedet, må man være fornøyd, sier Falnes, som denne uken debuterer på Kapitals 400-liste.

Tom Henning Slethei, FrP-politiker og investor, mener man ikke bør inngå noe skatteforlik for enhver pris.

Han sier han er livredd for at man skal hoppe på en billig løsning, og at han ikke tror Arbeiderpartiet vil strekke seg langt nok. Da er det bedre å blø i tre-fire år, sier Slethei.

Den danske havvindgiganten Ørsted gjør kriseemisjonen på 60 milliarder danske kroner til en tegningskurs på 66 kroner og 60 øre. Det gir en rabatt på 67 prosent målt mot sluttkursen fredag og en rabatt på massive 78 prosent målt mot aksjekursen før emisjonen ble kjent.

Roald Hartvigsen, analytiker i Clarksons, sier emisjonskursen er fryktelig lav. Han tror dette skyldes at bankene som garanterer for emisjonen, ikke ønsker å påta seg unødig risiko.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om utnevnelsen av advokat Mads Magnussen som ny konkurransedirektør og sjef for Konkurransetilsynet. Statsviter Bent Sofus Tranøy ved Høyskolen Kristiania hevder at utnevnelsen er et eksempel på «bananrepublikktendenser».

Hva vi ikke helt forstår, er hvordan en lønn i Konkurransetilsynet på noen som helst måte kan matche en lønn som partner hos Wikborg Rein. Magnussen er en helgen. Det burde Bent Sofus Tranøy ta med seg, skriver Hegnar.