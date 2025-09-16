Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at børsene steg videre mandag, drevet av forventninger om rentekutt fra den amerikanske sentralbanken onsdag.

«Lavere finansieringskostnader vil kunne gi nytt momentum til aksjemarkedet, som allerede har vist styrke gjennom 2025. Også tegn til bedring i forholdet mellom USA og Kina bidro til økt risikovilje,» skriver Berntsen.

S&P 500 passerte mandag for første gang 6.600 poeng, og er opp 12,5 prosent så langt i år, men tviklingen reflekterer i stor grad forventninger til pengepolitikken snarere enn bred inntjeningsvekst, mener analytikeren.

«Likevel illustrerer milepælen hvor sterkt amerikanske aksjer preger den globale investorpsykologien.»

Ifølge Berntsen finner kapitalen stadig nye veier, selv når tollbarrierer og geopolitisk friksjon bremser utviklingen. Mens amerikanske selskaper søker vekst i Asia og Latin-Amerika, flyttes europeisk kapital stadig mer mot fremvoksende økonomier, skriver Nordnet-analytiken.

«For investorer innebærer dette at selv i en verden preget av fragmentering og handelskonflikter, fortsetter kapitalen å finne nye ruter. Spørsmålet er ikke om vannet renner – men hvor det renner neste gang.»

Asia

Asiatiske børser steg tirsdag etter at Donald Trump hevdet at handelsforhandlingene mellom USA og Kina i Spania «går bra», samtidig som en rammeavtale om TikTok preget stemningen. Japans Nikkei 225 passerte for første gang 45.000 poeng og endte opp 0,31 prosent, mens Sør-Koreas Kospi satte ny rekord med en oppgang på 1,3 prosent. I Australia stiger S&P/ASX 200 0,3 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 0,1 prosent og CSI 300 i Kina er ned 0,38 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen opp 0,12 prosent til 67,52 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,16 prosent på 63,40 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,61 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

De toneangivende indeksene på New York-børsen endte opp mandag. Alphabet nådde på et tidspunkt en markedsverdi på over 3.000 milliarder dollar, som gjør dem til det 4. selskapet som passerer grensen.

S&P 500-indeksen endte mandag opp 0,47 prosent til 6.615,33, industritunge Dow Jones steg 0,13 prosent til 45.891,94, mens teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,94 prosent til 22.348,75.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 15,76, opp 6,78 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,043 prosent.

Elon Musk kjøpte fredag nesten 2,6 millioner Tesla-aksjer til en vektet gjennomsnittlig kurs på 389,1 dollar. Det innebærer et aksjekjøp på i overkant av én milliard dollar. Fredag steg aksjen 7,4 prosent, og mandag steg aksjen ytterligere 3,62 prosent.

Oslo Børs

Oslo Børs snuste på en ny «all-time high» mandag, men falt litt tilbake mot stengetid. Tankaksjene bykset nok en gang til på sterke fraktrater.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen opp 0,6 prosent til 1.664,18 poeng, og snuste dermed på en ny all-time high på 1.664,42 poeng. Børsen nådde imidlertid en ny toppnotering intradag, like etter lunsjtid, på 1.666,24 poeng.

Fredag rapporterte Clarksons at ratene for moderne VLCC-tankskip (Very Large Crude Carriers) bykset over 20 prosent på én dag til godt over 80.000 dollar dagen. Det sendte tankaksjene til værs på Oslo Børs på fredag, og mandag fortsatte festen. Tankrederiet Frontline endte dagen opp 2,6 prosent til 236,90 kroner, styrket av ratene. Jefferies oppjusterer dessuten kursmålet fra 25 dollar til 28 dollar (ca. 275 kroner).