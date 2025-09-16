ABG: Disse aksjene bør du eie i høst

ABG Sundal Collier er tirsdag ute med sine beste aksjetips for fjerde kvartal 2025.

Meglerhuset opererer med to porteføljer: én med large cap-selskaper, den andre med mid og small cap-selskaper.

To sjømataksjer

I den første porteføljen inngår to sjømataksjer. SalMar omtales som toppvalget, mens også Mowi får plass.

Sjømatsektoren har vært svak i år på grunn av tre faktorer: høyt tilbud, svak etterspørsel og høye kostnader – men alle tre faktorer ventes å normalisere seg inn i 2026.

SalMar-aksjen har falt 30 prosent fra toppnivåene. ABG ser en fair P/E på 15, som tilsier 750 kroner, eller 35 prosent oppside fra dagens nivå. Kursmålet til meglerhuset er 642 kroner.

Mowis resultater er også ventet å bedre seg i løpet av annet halvår. Verdsettelsen på 2026-estimatene, med P/E 11, omtales som attraktiv. Kursmålet på Mowi er 231 kroner.

«KJØP når oppdretterne blør,» skriver ABG.

Yara og Vend

De to andre aksjene som får plass i large cap-porteføljen, er Yara og Vend.

Vend får en klar kjøpsanbefaling med kursmål 475 kroner. Meglerhuset peker på kostnadskutt, reprising og store kapitalutdelinger.

«Vend har slått EBITDA-estimater de siste to kvartalene, hovedsakelig grunnet kostnadskutt. Vi forventer en solid tredjekvartalsrapport, da vi ligger 7 prosent foran konsensus,» skriver ABG.

ABG har også kjøpsanbefaling på Yara med kursmål 420 kroner. Analytikerne peker på at kortsiktige medvindfaktorer veier tyngre enn de langsiktige utfordringene.

Gjødselgiganten prises under historisk snitt, med EV/EBITDA på 4,8 mot et tiårssnitt på 6,0, noe som gir rom for reprising dersom marginene holder seg.

Mid/small cap

ABG venter sterke tredjekvartaltall fra AutoStore, med en ventet ordreinngang på 140 millioner dollar, mot 130 millioner hos konsensus. Meglerhuset ligger også 13 prosent over konsensus på neste års salg.

Meglerhuset anbefaler kjøp av DOF Group. Det er ventet at 40 prosent av markedsverdien vil bli utbetalt til aksjonærene innen utgangen av 2027. Dessuten omtales subsea-segmentet som det sterkeste segmentet innen oljeservice.

Link Mobility får også plass. Det pekes på solid vekstmomentum og attraktiv verdsettelse på 11,5x EBITA på 2026-estimatene. Med lav gjeldsgrad og M&A-aktivitet kan man se ytterligere 40 prosent EBITA-vekst innen 2027.

Smartoptics, som nylig fikk sin første hyperscaler-ordre, omtales som et kvalitetsselskap som er klar for take-off. ABG mener det er stor oppside i estimatene i annet halvår, og peker på sterk AI-drevet markedsvekst.

ABG trekker frem Sentia som favoritten i entreprenørsektoren etter en snuoperasjon med marginer på nær 6 prosent og økte markedsandeler. Med bransjens sterkeste balanse og høy kontantstrøm peker verdsettelsen mot 81–106 kroner pr. aksje.