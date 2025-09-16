USAs president Donald Trump og hans administrasjon er i sluttfasen av forhandlingene om en avtale som gir De forente arabiske emirater tilgang til hundretusener av Nvidias mest avanserte AI-brikker, skriver New York Times.
Avtalen kommer i stand etter at Zach Witkoff på en Dubai-konferanse i mai annonserte at Sjeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, via et av sine investeringsselskaper, investerer 2 milliarder dollar på kryptobørsen Binance ved å bruke USD1 – en stablecoin lansert av World Liberty Financial i mars.
– Tidenes største kryptoinvestering
World Liberty Financial er en krypto-startup etablert av familiene Trump og Witkoff. Zach Witkoff er sønn av Steve Witkoff, president Trumps Midtøsten-utsending. De 2 milliarder dollarene fra sjeik Tahnoon, som kontrollerer 1.500 milliarder dollar av Emiratenes formue, er ifølge Binance den største enkeltinvesteringen i et kryptoselskap noensinne.
Investeringen vil ifølge avisen gi World Liberty Financial midler til å investere og generere avkastning på flere titalls millioner dollar i året.
New York Times, som mandag også ble saksøkt av Trump for 15 milliarder dollar, har gjennomgått korrespondanse og intervjuet mer enn 75 anonyme kilder som går i detaljer på hvordan avtalene mellom Trump/Witkoff og kongefamilien i Emiratene har kommet i stand.
– Ekstraordinært sammentreff
Avisen erkjenner at det ikke finnes bevis for at den ene avtalen eksplisitt ble tilbudt som motytelse for den andre, men beskriver sammentreffet av de to avtalene i seg selv som ekstraordinært.
«Avtalene er flettet sammen på måter som ikke tidligere er rapportert, og provoserer frem bekymringer om interessekonflikter selv fra medlemmer av Trump-administrasjonen», heter det.
Blant de involverte medlemmene i Trump-administrasjonen er ikke minst David Sacks, en venturekapitalist med bånd til tech-sektoren og Midtøsten – og som nå er presidentens fremste AI- og kryptorådgiver.
Når det gjelder interessekonflikter, uttalte World Liberty i mai at Witkoff var i ferd med å selge seg helt ut av selskapet. Men et dokument gjort offentlig sist lørdag avslører ifølge New York Times at Witkoff fortsatt har eksponering – uten å nevne beløp. En talskvinne for Det hvite hus har opplyst til avisen at Trumps Midtøsten-utsending «jobber med etiske rådgivere for å sikre at han er i full compliance» med regelverket.
Biden satte ned foten
Mange av AI-brikkene som inngår i avtalene tilfaller G42, et teknologiselskap kontrollert av Sjeik Tahnoon. Sjeiken var i forhandlinger med Biden-administrasjonen om tilgang til amerikanske brikker – og Nvidia var interessert i å gjøre en avtale, men Trump-forgjengerens nasjonale sikkerhetsrådgivere satte ned foten.
Rådgivernes bekymringer var at Emiratene har gjennomført felles militærøvelser med Kina – og dessuten at G42 har inngått flere vidtrekkende partnerskap med kinesiske teknologiselskaper. Bekymringene gikk derfor på at Kina kan få tilgang til Emiratenes datasentre, og hjelpe landet i å utvikle AI-baserte våpen som en dag kan brukes mot amerikanske soldater.
– Tidenes korrupsjonsskandale
Tre advokater med ekspertise på etikk hevder overfor New York Times at avtalene mellom Trump/Witkoff og Emiratenes Sjeik Tahnoon bryter med langvarige normer i USA for politiske, diplomatiske og private avtaler mellom høytstående tjenestepersoner og deres barn.
Avtalene har fått både politiske observatører og tidligere representanter for USAs regjeringsapparat til å slå alarm.
– Hvis du er president i USA, vil du ta beslutninger om nasjonal sikkerhet ut fra amerikanske interesser – ikke de involvertes kommersielle interesser, sier Brad Carson. Han var visehærminister (nummer to i den sivile ledelsen av den amerikanske hæren, journ. anm.) under president Barack Obama og leder ifølge avisen nå en tankesmie som gir AI-råd til USAs myndigheter.
«Stemmer dette, er det den største korrupsjonsskandalen i USAs historie – uten sidestykke», skriver stabssjef Ryan Cummings ved Stanford Institute for Economic Policy Research i et X-innlegg.