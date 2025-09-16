USAs president Donald Trump og hans administrasjon er i sluttfasen av forhandlingene om en avtale som gir De forente arabiske emirater tilgang til hundretusener av Nvidias mest avanserte AI-brikker, skriver New York Times.

SIKRER SEG NVIDIA-BRIKKER: Sjeik Tahnoon bin Zayed al-Nahyan av De forente arabiske emirater (t.v.). Her med broren, Manchester City-eier Sjeik Mansour bin Zayed al-Nahyan. Foto: NTB

Avtalen kommer i stand etter at Zach Witkoff på en Dubai-konferanse i mai annonserte at Sjeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, via et av sine investeringsselskaper, investerer 2 milliarder dollar på kryptobørsen Binance ved å bruke USD1 – en stablecoin lansert av World Liberty Financial i mars.

En av verdens største moskeer ble torsdag stengt for publikum i De forente arabiske emirater, til ære for USA og president Donald Trump.

– Tidenes største kryptoinvestering

World Liberty Financial er en krypto-startup etablert av familiene Trump og Witkoff. Zach Witkoff er sønn av Steve Witkoff, president Trumps Midtøsten-utsending. De 2 milliarder dollarene fra sjeik Tahnoon, som kontrollerer 1.500 milliarder dollar av Emiratenes formue, er ifølge Binance den største enkeltinvesteringen i et kryptoselskap noensinne.

Investeringen vil ifølge avisen gi World Liberty Financial midler til å investere og generere avkastning på flere titalls millioner dollar i året.

New York Times, som mandag også ble saksøkt av Trump for 15 milliarder dollar, har gjennomgått korrespondanse og intervjuet mer enn 75 anonyme kilder som går i detaljer på hvordan avtalene mellom Trump/Witkoff og kongefamilien i Emiratene har kommet i stand.

– Ekstraordinært sammentreff

Avisen erkjenner at det ikke finnes bevis for at den ene avtalen eksplisitt ble tilbudt som motytelse for den andre, men beskriver sammentreffet av de to avtalene i seg selv som ekstraordinært.

TRUMP-ALLIERT: Steve Witkoff er USAs spesialutsending til Midtøsten. Foto: Bloomberg

«Avtalene er flettet sammen på måter som ikke tidligere er rapportert, og provoserer frem bekymringer om interessekonflikter selv fra medlemmer av Trump-administrasjonen», heter det.