Oslo Børs i rødt: Børskjempene vakler

Saken oppdateres!

Klokken 11:10 er Oslo Børs ned 0,51 prosent til 1.655,67 poeng og det hittil omsatt aksjer for 1,033 milliarder kroner.

Børsene i både USA, Sør-Korea og Japan har vært innom «all-time high» det siste døgnet, og det var ventet at Oslo Børs ville fortsette den positive trenden tirsdag.

Bevegelser

Frontline, som har hatt gode dager på børsen siden Clarksons VLCC-rapport på fredag, har er rundt 11:10 ned 1,22 prosent til 234,00 kroner. Aksjen er opp 25 prosent den seneste måneden og er mer omsatt enn Equinor.

Børslokomotivet Equinor startet i pluss, men kl. 11:11 er aksjen ned 1,00 prosent til 238,10, Aker BP er opp 0,04 prosent til 242,60 kroner og Vår Energi-aksjen har falt 1,68 prosent til 32,22 kroner pr. aksje.

Kongsberg Gruppen starter dagen sterkt, og etter kl. 11:12 er aksjen opp 0,41 prosent til 315,75 kroner.

Dolphin Drilling er opp 6,59 prosent til 0,0097 kroner kl. 11.13. Mens REC Silicon er opp 4,71 prosent til 1,60 kroner.

For sjømataksjene er John Fredriksen Mowi ned 0,09 prosent til 218,60 kroner pr. aksje klokken 11.15. Mens Gustav Witzøes Salmar er i null på 558,00 kroner. Grieg Seafood er ned 0,79 prosent til 68,85 kroner og Austervoll Seafood faller 0,62 prosent til 96,30 kroner.

Børskjempen Telenor er ekl. 11:16 ned 1,47 prosent til 167,90 kroner. Mens Stein Erik Hagens Orkla har falt hele 1,80 prosent til 109,30 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering var tirsdag morgen opp, men på formiddagen har det snudd og er ned 0,33 prosent til 67,22 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,35 prosent på 63,07 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,61 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.