Topptrader: Nå kommer rentekutt og børsrally

JPMorgans tradingdesk, ledet av Andrew Tyler, har skissert ulike scenarioer for hvordan aksjemarkedet kan reagere på onsdagens rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken.
Sjeføkonom Michael Feroli tror, i likhet med markedet, at det kommer et rentekutt på 25 basispunkter. Deretter ventes tre påfølgende kutt fra oktober til januar.
Han tror at rentebanen («dot plot») vil vise ett ytterligere kutt for 2025, to nye kutt i 2026 og ett ekstra i 2027. På pressekonferansen vil sentralbanksjef Powell trolig legge vekt på nedsiderisiko i arbeidsmarkedet, da inflasjon fra toll ventes å være forbigående.
Halerisiko
Dersom Fed skulle hevet renten onsdag – noe som vurderes som under én prosent sannsynlig – vil S&P 500 trolig falle 2–4 prosent.
Hvis Fed holder renten uendret, noe som vurderes til fire prosent sannsynlighet, kan S&P 500 falle 1–2 prosent, ifølge Tylers beregninger.
Dette regnes også som halerisiko, da den siste sysselsettingsrapporten ikke var svak nok og inflasjonen ikke har vært høy nok til at Fed vil holde renten uendret.
Dobbeltkutt
Et kutt på 50 basispunkter, som vurderes til 7,5 prosent sannsynlighet, skaper et bredt utfallsrom.
Markedet kan tolke det som at Fed er mer bekymret for arbeidsmarkedet enn det gir uttrykk for, noe som kan medføre nedsalg i aksjer.
På den annen side kan markedet tolke et potensielt dobbeltkutt som et tegn på at Fed ligger bakpå og må «ta igjen» realitetene – altså at arbeidsmarkedet utvikler seg negativt.
S&P 500 kan ved et rentekutt på 50 basispunkter falle 1,5 prosent eller stige 1,5 prosent, avhengig av hvilken tolkning markedet gjør.
25 basispunkter
Det mest sannsynlige er altså et enkelt kutt på 25 basispunkter. Fed kan fremstille det på to måter: haukete eller dueaktig.
Et haukete kutt, som vurderes til 40 prosent sannsynlighet, kan innebære at Powell fremstår mer forsiktig enn ventet.
«Uttalelser fra Fedspeak tyder på at arbeidsmarkedet bekymrer sentralbanken mer enn inflasjonen. Samtidig viser enkelte datapunkter – som Small Business-undersøkelsen og utlyste stillinger på Indeed – at aktiviteten i arbeidsmarkedet kan være i ferd med å ta seg opp. Det kan gjøre at sentralbanksjef Powell fremstår mer forsiktig enn ventet, selv med et rentekutt. I så fall kan noe av børsoppgangen i forkant av rentemøtet viskes ut,» skriver Tyler.
S&P 500 kan i et slikt scenario falle svakt, mellom 0 og 0,5 prosent.
Et duete kutt, med 47,5 prosent sannsynlighet, kan tolkes som starten på en mer stimulerende pengepolitikk, altså flere kutt. Fed vil anta at inflasjonen er forbigående, og at arbeidsmarkedet er langt unna å presse prisveksten.
Ved et duete kutt på 25 basispunkter kan S&P 500 stige 0,5–1,0 prosent.
Kan bli «sell-the-news»
JPMorgans tradingdesk ser sistnevnte scenario som det mest sannsynlige.
«Vi ser et duete kutt som det mest sannsynlige utfallet, noe som kan gi positiv avkastning for dagen. Når vi ser mot månedsslutt, kan Fed Day bli en"sell-the-news"-hendelse, ettersom investorene tar seg tid til å vurdere makromiljøet, Feds fremtidige reaksjonsfunksjon, mulig presset posisjonering, en midlertidig svakere etterspørsel etter tilbakekjøp fra selskaper, avtagende deltakelse fra retail-investorer og rebalansering ved kvartalsslutt. Dersom dette slår til, ser vi for oss en korreksjon på 3–5 prosent,» skriver Tyler.