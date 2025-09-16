Topptrader: Nå kommer rentekutt og børsrally

JPMorgans tradingdesk, ledet av Andrew Tyler, har skissert ulike scenarioer for hvordan aksjemarkedet kan reagere på onsdagens rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken.

Sjeføkonom Michael Feroli tror, i likhet med markedet, at det kommer et rentekutt på 25 basispunkter. Deretter ventes tre påfølgende kutt fra oktober til januar.

Han tror at rentebanen («dot plot») vil vise ett ytterligere kutt for 2025, to nye kutt i 2026 og ett ekstra i 2027. På pressekonferansen vil sentralbanksjef Powell trolig legge vekt på nedsiderisiko i arbeidsmarkedet, da inflasjon fra toll ventes å være forbigående.

Halerisiko

Dersom Fed skulle hevet renten onsdag – noe som vurderes som under én prosent sannsynlig – vil S&P 500 trolig falle 2–4 prosent.

LIKER OPPSETTET: Leder for JPMorgans tradingdesk, Andrew Tyler. Foto: LinkedIn

Hvis Fed holder renten uendret, noe som vurderes til fire prosent sannsynlighet, kan S&P 500 falle 1–2 prosent, ifølge Tylers beregninger.

Dette regnes også som halerisiko, da den siste sysselsettingsrapporten ikke var svak nok og inflasjonen ikke har vært høy nok til at Fed vil holde renten uendret.

Dobbeltkutt

Et kutt på 50 basispunkter, som vurderes til 7,5 prosent sannsynlighet, skaper et bredt utfallsrom.

Markedet kan tolke det som at Fed er mer bekymret for arbeidsmarkedet enn det gir uttrykk for, noe som kan medføre nedsalg i aksjer.