Rødt på Oslo Børs: To aksjer stiger til all-time high – én stuper til all-time low

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,6 prosent til 1.654,63 ved lunsj tirsdag. Det er så langt omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.
Europris og Wilh. Wilhelmsen Holding stiger begge rundt 0,6 prosent til ny all-time high. Hynion er dagens taper og stuper 15,2 prosent til ny all-time low.
Blant de ti mest omsatte er det like mange som faller som stiger. Vinneren blant de mest omsatte er Shelf Drilling. Aksjen stiger 31,8 prosent til 18,24 kroner etter at Shelf Drilling og ADES har blitt enige om reviderte vilkår for den foreslåtte kontantfusjonen, og at budet økes til 18,50 kroner pr aksje.
Den foreslåtte fusjonen med det reviderte kontantvederlaget anbefales enstemmig av styret i Shelf Drilling, heter det i en børsmelding tirsdag formiddag.
Aker Horizons er opp 27,8 prosent, noe Finansavinsen omtaler som en «mystisk kursoppgang».
Oljeprisen faller svakt
Brent-oljen med november-levering var tirsdag morgen opp, men utover formiddagen har det snudd og oljeprisen faller er ned 0,3 prosent til 67,23 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,3 prosent på 63,11 dollar fatet.
Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,61 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.
Opec+-delegater skal, ifølge TDN Direkt aom siterer Reuters,møtes i Wien torsdag og fredag for å diskutere hva som er optimal produksjonskapasitet for produsentgruppen med 22 medlemmer. Saken er omstridt fordi enkelte medlemmer, som De forente arabiske emirater, har økt produksjonskapasiteten og presser på for høyere kvoter, mens andre, som afrikanske medlemmer, har opplevd nedgang. Angola forlot gruppen i 2024 etter uenighet om landets produksjonsmål.
Energiindeksen faller 0,9 prosent. Vår Energi er ned 2,1 prosent, mens Aker BP er ned 0,3 prosent og Equinor er ned 1,1 prosent.
Mandag ble kursen i Ørsteds fortrinnsrettsemisjon satt til 66,6 danske kroner pr aksje, som tilsvarer en 67 prosent rabatt mot fredagens sluttkurs. Clarksons Securities venter kortsiktig press på Ørsted-aksjen når tegningsrettene begynner å handles, og opprettholder derfor salgsanbefalingen inntil videre. Equinor eier 10 prosent av selskapet.
Flere vinnere og tapere
Tankratene fortsetter å stige og ifølge TDN Direkt, som viser til ABG Sundal Collier som meldt at VLCC-spotratene mellom Midtøsten og Kina var 98.785 dollar pr. dag mandag.
Meglerhuset fremholder at aktører i markedet venter en massiv overforsyningen i det globale oljemarkedet de kommende månedene, og at det vil være sterkt positivt for de kortsiktige tankratene.
Shippingindeksen faller 0,5 prosent, anført av Frontline som faller 1,5 prosent på dagens høyeste omsetning. Aksjen er likevel opp 25 prosent den seneste måneden og 49 prosent så langt i år.
Kongsberg Gruppen starter dagen sterkt, men har falt tilbake og er opp knappe 0,2 prosent og 23 prosent så langt i 2025.
Sjømatindeksen faller 0,2 prosent. Bakkafrost er ned 0,8 prosent, mens både Salmar og Mowi er opp 0,2 prosent. Grieg Seafood er ned 0,8 prosent til 68,85 kroner og Austevoll Seafood faller 0,9 prosent.
Telenor er ned 1,4 prosent etter at Bank of America gjenopptar dekning på Telenor med en nøytralanbefaling og et kursmål på 182 kroner, ifølge TDN Direkt.
Med en utbytteavkastning på et femårig lavpunkt, på 5,7 prosent, og en selskapsverdi/ebitda på et treårig toppunkt på 9-ganger, anser ikke Bank of America aksjen som attraktiv inn mot kapitalmarkedsdagen 11. november.
Dolphin Drilling er opp 7,7 prosent til 0,0098 kroner, mens REC Silicon er opp 1,4 prosent til 1,55 kroner. Stein Erik Hagens Orkla faller 1,8 prosent.
Aksjekjøp av innsidere
SoftwareOne meldte tirsdag at konsernsjef Raphael Erb har kjøpt 2.500 kjøpsopsjoner i selskapet, tilsvarende 250.000 underliggende aksjer, med innløsningskurser varierende mellom 8 og 10 sveitsiske franc, med forfall 18. desember 2026.
Instabank melder at Chief Compliance & Risk Officer, Karen Therese Edelberg, har kjøpt 25.000 aksjer i selskapet til en snittpris på 2,85 kroner pr. aksje. Etter transaksjonen eier hun totalt 61.000 aksjer i Instabank. Aksjen er ned 0,4 prosent.
Vår Energi melder at ansatterepresentant Anita Hommedal i styret har kjøpt 456 aksjer i selskapet til en kurs på 32,83 kroner tirsdag. Etter dette eier hun 4.073 aksjer i Vår Energi.
North Energy melder at flere nøkkelpersoner i selskapet har kjøpt aksjer i selskapet tirsdag.
Styreleder Anders Onarheim har gjennom sitt heleide selskap AB Investment AS kjøpt 163.646 aksjer til kurs 2,70 kroner. Etter handelen eier Onarheim totalt 25.626.642 aksjer, tilsvarende 21,86 prosent av selskapet.
Co-CEO Rachid Bendriss har via sitt heleide selskap Celisa Capital AS kjøpt 163.645 aksjer til samme kurs. Han sitter nå på 12.706.191 aksjer, som utgjør 10,84 prosent av North Energy.
Co-CEO Didrik Leikvang har på sin personlige konto kjøpt 163.645 aksjer til 2,70 kroner per stykk. Etter transaksjonen eier Leikvang 12.082.887 aksjer, tilsvarende 10,31 prosent.
Styremedlem og primærinnsider Jogeir Romestrand har gjennom sitt selskap Rome AS kjøpt 163.645 aksjer. Hans samlede beholdning er nå 2.050.849 aksjer, som utgjør 1,75 prosent av selskapet. Aksjen stiger 3,7 prosent.