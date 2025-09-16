Rødt på Oslo Børs: To aksjer stiger til all-time high – én stuper til all-time low

Oppdateres i løpet av dagen .....

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,6 prosent til 1.654,63 ved lunsj tirsdag. Det er så langt omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Europris og Wilh. Wilhelmsen Holding stiger begge rundt 0,6 prosent til ny all-time high. Hynion er dagens taper og stuper 15,2 prosent til ny all-time low.

Blant de ti mest omsatte er det like mange som faller som stiger. Vinneren blant de mest omsatte er Shelf Drilling. Aksjen stiger 31,8 prosent til 18,24 kroner etter at Shelf Drilling og ADES har blitt enige om reviderte vilkår for den foreslåtte kontantfusjonen, og at budet økes til 18,50 kroner pr aksje.

Den foreslåtte fusjonen med det reviderte kontantvederlaget anbefales enstemmig av styret i Shelf Drilling, heter det i en børsmelding tirsdag formiddag.

Aker Horizons er opp 27,8 prosent, noe Finansavinsen omtaler som en «mystisk kursoppgang».

Oljeprisen faller svakt

Brent-oljen med november-levering var tirsdag morgen opp, men utover formiddagen har det snudd og oljeprisen faller er ned 0,3 prosent til 67,23 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,3 prosent på 63,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,61 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Opec+-delegater skal, ifølge TDN Direkt aom siterer Reuters,møtes i Wien torsdag og fredag for å diskutere hva som er optimal produksjonskapasitet for produsentgruppen med 22 medlemmer. Saken er omstridt fordi enkelte medlemmer, som De forente arabiske emirater, har økt produksjonskapasiteten og presser på for høyere kvoter, mens andre, som afrikanske medlemmer, har opplevd nedgang. Angola forlot gruppen i 2024 etter uenighet om landets produksjonsmål.

Energiindeksen faller 0,9 prosent. Vår Energi er ned 2,1 prosent, mens Aker BP er ned 0,3 prosent og Equinor er ned 1,1 prosent.

Mandag ble kursen i Ørsteds fortrinnsrettsemisjon satt til 66,6 danske kroner pr aksje, som tilsvarer en 67 prosent rabatt mot fredagens sluttkurs. Clarksons Securities venter kortsiktig press på Ørsted-aksjen når tegningsrettene begynner å handles, og opprettholder derfor salgsanbefalingen inntil videre. Equinor eier 10 prosent av selskapet.

Flere vinnere og tapere

Tankratene fortsetter å stige og ifølge TDN Direkt, som viser til ABG Sundal Collier som meldt at VLCC-spotratene mellom Midtøsten og Kina var 98.785 dollar pr. dag mandag.

Meglerhuset fremholder at aktører i markedet venter en massiv overforsyningen i det globale oljemarkedet de kommende månedene, og at det vil være sterkt positivt for de kortsiktige tankratene.