Goldman Sachs Group Inc. har vært den beste aksjen av de 30 aksjene i Dow Jones-indeksen i år, med en oppgang på 37,4 prosent. I samme tidsrom har NVIDIA steget 32,4 prosent.

Sjefstrateg Art Hogan i B. Riley Wealth, peker ifølge Marketwatch på at investorene har løftet Goldman Sachs-aksjen etter et kraftig oppsving i børsnoteringer og fusjoner.

Aktiviteten tar seg opp

– Det har vært en istid de siste fire årene for fusjoner, børsnoteringer og emisjoner, og nå som aktiviteten tar seg opp, vil Goldman Sachs få sin del av dette, uttaler han og legger til at en mulig rentenedsettelse kan gi ytterligere fart i transaksjonsmarkedet.

Bankanalytiker Christopher Marinac i Janney Montgomery Scott peker på at Goldman Sachs har en spesielt sterk posisjon innen utlån til banker som ikke tar imot innskudd (Nondepository Financial Institutions - NDFI), en lånetype som vokser langt raskere enn bransjen generelt.

Tall fra FDIC viser at NDFI-lån utgjør 1.240 milliarder dollar av bankenes totale lån på 13.050 milliarder. Hos Goldman Sachs står NDFI-lån for nær halvparten av utlånsporteføljen, mens JPMorgan ligger på rundt 12 prosent, ifølge MarketWatch.

Hevet kursmålet

Til tross for kursoppgangen er analytikernes anbefalinger stabile. CFRA-analytiker Kenneth Leon opprettholder ifølge Marketwatch en sterk kjøpsanbefaling og har løftet kursmålet til 850 dollar. Mandag sluttet aksjen på 786,76 dollar.