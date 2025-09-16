Børsfesten kan ryke hvis Fed overrasker

Vi er igjen nær en ny rentebeslutning fra USA, og derivatmarkedet priser inn 96 prosent sannsynlighet for at Federal Reserve (Fed) senker styringsrenten med et kvart prosentpoeng onsdag. At kuttet blir på et halvt prosentpoeng anses som 4 prosent sannsynlig.

Markedet har vanligvis rett, men ikke alltid. Går vi tilbake 17 år, til finanskrisen og uken da Lehman Brothers kollapset, forventet investorene et rentekutt på minst 0,25 prosentpoeng. I stedet holdt sentralbanken nivået uendret, noe som bidro til at S&P 500-indeksen stupte 5 prosent. Fed skjønte raskt at beslutningen var feil, og ved utgangen av 2008 var styringsrenten bare 0,25 prosent.

Elleve år senere, i september 2019, håpet markedet at Fed-sjef Jerome Powell ville senke styringsrenten med et halvt prosentpoeng, men fasiten ble en fattigslig «kvarting». Denne gangen var markedsreaksjonen imidlertid mindre dramatisk. På det meste var S&P 500 ned med nesten 1 prosent, men ved børsslutt var nedgangen redusert til bare 0,3 prosent.

I nyere historie, i januar i fjor, var det mye snakk om at Fed ville endre kurs – det vil si gå fra rentehevinger til rentekutt. Da Powell holdt Fed funds-intervallet på 5,25–5,50 prosent skapte det følgelig endel børsuro. Det endte med at S&P 500 tapte nesten 2 prosent, og Nasdaq-indeksen sank enda mer. Vekstaksjer og IT-selskaper ble hardest rammet.

I forbindelse med «skuffelsene» i 2019 og 2024 påpekte Powell at det ikke var klare tegn på at inflasjonen nærmet seg målet på 2 prosent. Dette er også tilfellet i dag. USAs årlige konsumprisvekst har ikke avtatt siden april, og for å finne en nedgang i kjerneinflasjonen må vi tilbake til mars. Heller ikke de månedlige tallene skriker «kutt!» av full kraft. Kjerneinflasjonen er den høyeste siden januar, med en annualisert prisvekst på 3,7 prosent. Den har ikke vært i nærheten av Feds inflasjonsmål siden mars 2021.