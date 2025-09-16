Nytt Oracle-rally på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent mens Dow Jones og S&P 500 har klatret 0,1 prosent.

Oppdatert klokken 16.00: Etter 30 minutters handel faller Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,05 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,1 prosent til 15,70.

Oracle

Oracle stiger 4,0 prosent i åpningsminuttene at CBS News meldte at Oracle er en del av et konsortium som vil gjøre det mulig for TikTok å fortsette driften i USA dersom det blir en avtale mellom USA og Kina.

Kina sier at TikToks amerikanske app vil benytte kinesisk utviklet algoritme, noe som skaper bekymring for data- og innholdskontroll.

Goldman Sachs har vært den beste aksjen av de 30 aksjene i Dow Jones-indeksen i år, med en oppgang på mer enn 37 prosent. I samme tidsrom har Nvidia steget over 32 prosent.

Onsdagens rentekutt

Handelsbanken regner det som en sikker sak at det blir annonsert et rentekutt fra den amerikanske sentralbanken på onsdag. Ifølge økonomene er spenningen først og fremst knyttet til fordelingen av stemmer og signalene om renteutviklingen videre fremover (dot plots).

Topptraderne hos JPMorgan forventer at aksjemarkedet vil stige på Feds rentebeslutning, men advarer mot 3–5 prosent korreksjon ved månedsslutt.

Makro

Detaljhandelsomsetningen i USA økte med 0,6 prosent på månedsbasis i august. Ex. kjøretøysalg var oppgangen på 0,7 prosent.

Ifølge Trading Economics var det ventet at detaljomsetningen skulle øke med 0,2 prosent med kjøretøy og 0,4 prosent ex. kjøretøy.