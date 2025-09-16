De første børsnoterte fondene (ETF-er) for XRP og Dogecoin forventes å starte handel så tidlig som torsdag, ifølge analytikerne Eric Balchunas og James Seyffart.

Enklere tilgang

ETF-ene, som er utviklet av REX Shares i samarbeid med Osprey Funds, vil bli notert på New York-børsen eller Nasdaq, og vil gi tradisjonelle investorer enkel tilgang til kryptovalutane uten behov for kryptolommebøker eller direkte handel på kryptobørser.

– Dette er en milepæl for kryptomarkedet, sier Balchunas, ifølge Yahoo Finance. Han legger til at det åpner døren for flere kryptovalutaer på børser i USA.

Disse ETF-ene er registrert under verdipapirhandelloven fra 1940, kjent som «40-loven», som gir en enklere godkjenningsprosess og sterkere beskyttelse for investorer. I motsetning til de mer langvarige godkjenningsprosessene for Bitcoin- og Ethereum-spot ETF-er, drar XRP- og Dogecoin-ETF-ene nytte av dette regelverket, noe som kan fremskynde godkjenningsprosessen.

90 på vent

– Dette kan bli en inngangsport for flere altcoins, sier Seyffart. Han legger til at det er over 90 kryptorelaterte ETF-søknader som fortsatt er under vurdering hos SEC, med forventede avgjørelser i oktober.

Ifølge analytikerne vil disse ETF-ene kunne tiltrekke seg milliarder av dollar i nye investeringer, noe som kan bidra til en bredere adopsjon av alternative kryptovalutaer i det tradisjonelle finansmarkedet.