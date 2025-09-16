Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,4 prosent til 1.657,19 tirsdag. Det ble omsatt aksjer for 4,3 milliarder kroner. Seks av de ti mest omsatte aksjene falt.

Europris og Wilh. Wilhelmsen Holding steg ny all-time high. Hynion ble en av dagens tapere og stupte 15,2 prosent til ny all-time low.

Aker Horizons steg 27,8 prosent og ble en av dagens vinnere, noe Finansavinsen omtalte som en «mystisk kursoppgang». Aker Carbon Capture falt 23,8 prosent og ble dagens taper, i kjølvannet av at Finansavisen skrev at illsinte anonyme aksjonærer hevder de er blitt rundlurt for milliardverdier etter Kjell Inge Røkkes kjøp av Aker Carbon Capture. Nå maner de til opprør.

Energiindeksen steg 0,7 prosent på høyere oljepris. Vår Energi endte opp 0,1 prosent, mens Aker BP steg 1,6 prosent og Equinor endte opp 0,5 prosent.

Vinnere og tapere

Shelf Drilling ble dagens vinner. Aksjen steg 31,8 prosent til 18,24 kroner etter at Shelf Drilling og ADES ble enige om reviderte vilkår for den foreslåtte kontantfusjonen, og at budet ble økt til 18,50 kroner pr. aksje.

Den foreslåtte fusjonen med det reviderte kontantvederlaget anbefales enstemmig av styret i Shelf Drilling, het det i en børsmelding tirsdag formiddag.

Kongsberg Gruppen startet dagen sterkt, men falt tilbake og endte ned 1,3 prosent, uten at det kom noe nytt fra selskapet tirsdag.

Sjømatindeksen falt 1,1 prosent. Bakkafrost endte ned 1,3 prosent, mens Salmar og Mowi falt henholdsvis 1,3 og 0,6 prosent. Grieg Seafood falt 1,1 prosent og Austevoll Seafood falt 0,6 prosent.

Shipping falt

Tankratene fortsatte å stige. Ifølge TDN Direkt, som viste til ABG Sundal Collier, var VLCC-spotratene mellom Midtøsten og Kina på 98.785 dollar pr. dag mandag.

Meglerhuset fremholdt at aktører i markedet venter en massiv overforsyningen i det globale oljemarkedet de kommende månedene, og at det vil være sterkt positivt for de kortsiktige tankratene.

Shippingindeksen falt 0,1 prosent, anført av Frontline som falt 1,9 prosent på dagens nest høyeste omsetning.

Arctic er positiv til tørrbulksektoren og oppjusterte ifølge TDN Direkt kursmålet på Himalaya Shipping fra 91 til 109,70 kroner. Kjøpsanbefaling ble også gjentatt og aksjen steg 1,2 prosent.

Arctic gjentok også kjøpsanbefalingen på 2020 Bulkers og justerte opp kursmålet fra 159 til 167 kroner. Aksjen falt imidlertid 1,2 prosent.

I Western Bulk ble kursmålet justert ned fra 14 til 13 kroner, med en hold-anbefaling. Aksjen var tilnærmet uendret på 13,45 kroner.