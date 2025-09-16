Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,4 prosent til 1.657,19 tirsdag. Det ble omsatt aksjer for 4,3 milliarder kroner. Seks av de ti mest omsatte aksjene falt.
Europris og Wilh. Wilhelmsen Holding steg ny all-time high. Hynion ble en av dagens tapere og stupte 15,2 prosent til ny all-time low.
Aker Horizons steg 27,8 prosent og ble en av dagens vinnere, noe Finansavinsen omtalte som en «mystisk kursoppgang». Aker Carbon Capture falt 23,8 prosent og ble dagens taper, i kjølvannet av at Finansavisen skrev at illsinte anonyme aksjonærer hevder de er blitt rundlurt for milliardverdier etter Kjell Inge Røkkes kjøp av Aker Carbon Capture. Nå maner de til opprør.
Energiindeksen steg 0,7 prosent på høyere oljepris. Vår Energi endte opp 0,1 prosent, mens Aker BP steg 1,6 prosent og Equinor endte opp 0,5 prosent.
Vinnere og tapere
Shelf Drilling ble dagens vinner. Aksjen steg 31,8 prosent til 18,24 kroner etter at Shelf Drilling og ADES ble enige om reviderte vilkår for den foreslåtte kontantfusjonen, og at budet ble økt til 18,50 kroner pr. aksje.
Den foreslåtte fusjonen med det reviderte kontantvederlaget anbefales enstemmig av styret i Shelf Drilling, het det i en børsmelding tirsdag formiddag.
Kongsberg Gruppen startet dagen sterkt, men falt tilbake og endte ned 1,3 prosent, uten at det kom noe nytt fra selskapet tirsdag.
Sjømatindeksen falt 1,1 prosent. Bakkafrost endte ned 1,3 prosent, mens Salmar og Mowi falt henholdsvis 1,3 og 0,6 prosent. Grieg Seafood falt 1,1 prosent og Austevoll Seafood falt 0,6 prosent.
Shipping falt
Tankratene fortsatte å stige. Ifølge TDN Direkt, som viste til ABG Sundal Collier, var VLCC-spotratene mellom Midtøsten og Kina på 98.785 dollar pr. dag mandag.
Meglerhuset fremholdt at aktører i markedet venter en massiv overforsyningen i det globale oljemarkedet de kommende månedene, og at det vil være sterkt positivt for de kortsiktige tankratene.
Shippingindeksen falt 0,1 prosent, anført av Frontline som falt 1,9 prosent på dagens nest høyeste omsetning.
Arctic er positiv til tørrbulksektoren og oppjusterte ifølge TDN Direkt kursmålet på Himalaya Shipping fra 91 til 109,70 kroner. Kjøpsanbefaling ble også gjentatt og aksjen steg 1,2 prosent.
Arctic gjentok også kjøpsanbefalingen på 2020 Bulkers og justerte opp kursmålet fra 159 til 167 kroner. Aksjen falt imidlertid 1,2 prosent.
I Western Bulk ble kursmålet justert ned fra 14 til 13 kroner, med en hold-anbefaling. Aksjen var tilnærmet uendret på 13,45 kroner.
Ifølge ABG Sundal Collier lå Capesize-spotratene på 26.156 dollar pr. dag mandag, opp 699 dollar fra fredag. Mens Panamax-ratene var marginalt ned fra fredag og lå på 18.027 dollar pr dag.
Telenor endte ned 1,4 prosent etter at Bank of America gjenopptok dekning på Telenor med en nøytral anbefaling og et kursmål på 182 kroner, ifølge TDN Direkt.
Med en utbytteavkastning på et femårig lavpunkt, på 5,7 prosent, og en selskapsverdi/ebitda på et treårig toppunkt på 9, anser ikke Bank of America aksjen som attraktiv inn mot kapitalmarkedsdagen 11. november.
Etter at børsen stengte meldte Saga Pure at Øystein Stray Spetalen hadde kjøpt 22.296 aksjer i selskapet til kurs 1,35 kroner.
Aksjekjøp av innsidere
SoftwareOne meldte tirsdag at konsernsjef Raphael Erb hadde kjøpt 2.500 kjøpsopsjoner i selskapet, tilsvarende 250.000 underliggende aksjer, med innløsningskurser varierende mellom 8 og 10 sveitsiske franc, med forfall 18. desember 2026.
Instabank meldte at Chief Compliance & Risk Officer, Karen Therese Edelberg, hadde kjøpt 25.000 aksjer i selskapet til en snittpris på 2,85 kroner pr. aksje. Etter transaksjonen eier hun totalt 61.000 aksjer i Instabank. Aksjen er ned 0,4 prosent.
Vår Energi meldte at ansatterepresentant Anita Hommedal i styret hadde kjøpt 456 aksjer i selskapet til en kurs på 32,83 kroner tirsdag. Etter dette eier hun 4.073 aksjer i Vår Energi.
North Energy meldte at flere nøkkelpersoner i selskapet har kjøpt aksjer i selskapet tirsdag. Aksjen steg 2,2 prosent.
Styreleder Anders Onarheim har gjennom sitt heleide selskap AB Investment AS kjøpt 163.646 aksjer til kurs 2,70 kroner. Etter handelen eier Onarheim totalt 25,6 millioner aksjer, tilsvarende 21,86 prosent av selskapet.
Co-CEO Rachid Bendriss har via sitt heleide selskap Celisa Capital AS kjøpt 163.645 aksjer til samme kurs. Han sitter nå på 12,7 millioner aksjer, som utgjør 10,84 prosent av North Energy.
Co-CEO Didrik Leikvang har på sin personlige konto kjøpt 163.645 aksjer til 2,70 kroner per stykk. Etter transaksjonen eier Leikvang 12,1 millioner aksjer, tilsvarende 10,31 prosent.
Styremedlem og primærinnsider Jogeir Romestrand har gjennom sitt selskap Rome AS kjøpt 163.645 aksjer. Hans samlede beholdning er nå 2,0 millioner aksjer, som utgjør 1,75 prosent av selskapet.
Oljeprisen steg
Opec+-delegater skal, ifølge TDN Direkt som siterte Reuters, møtes i Wien torsdag og fredag for å diskutere hva som er optimal produksjonskapasitet for produsentgruppen med 22 medlemmer. Saken er omstridt fordi enkelte medlemmer, som De forente arabiske emirater, har økt produksjonskapasiteten og presser på for høyere kvoter, mens andre, som afrikanske medlemmer, har opplevd nedgang. Angola forlot gruppen i 2024 etter uenighet om landets produksjonsmål.
På samme tid er det ifølge oilprice.com bekymringer for lavere russisk oljeproduksjon, etter ukrainske droneangrep som har skadet viktig eksport- og havneinfrastruktur.
Da Oslo Børs stengte, var Brent-oljen opp 0,9 prosent til 68,10 dollar fatet. WTI-oljen var opp 1,3 prosent 64,10 dollar fatet, og 1 dollar høyere enn ved lunsj.
Til sammenligning ble et fat Brent-olje omsatt for 67,61 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.