Sveits' sentralbank: Investert flere hundre milliarder i tech-aksjer

Sveits’ konservative sentralbank, Swiss National Bank (SNB), har bygget opp en aksjeportefølje som tilsvarer nesten en femtedel av landets årlige økonomiske produksjon, skriver Financial Times.

SNB sitter på amerikanske aksjer for 167 milliarder dollar fordelt på over 2.300 posisjoner. Mer enn 42 milliarder dollar er plassert i bare fem selskaper: Amazon, Apple, Meta, Microsoft og Nvidia. Aksjeposten i Apple er verdt nær 10 milliarder dollar, mens Nvidia-investeringen overstiger 11 milliarder.

Verktøy for valuta

– Sveits trenger ikke et oljefond når vi har SNB. Men de ønsker ikke noen rolle i selskapene. Det er kun et verktøy for å håndtere valuta, sa Arturo Bris, professor ved IMD Business School.

SNB skiller seg fra andre sentralbanker ved å ha en så stor andel aksjer i porteføljen. Om lag 87 prosent av balansen består av utenlandske valutareserver, der rundt en fjerdedel er investert i aksjer.

– Du kan se hvorfor SNB blir sammenlignet med et oljefond. De eier så mye og har en så stor balanse, Men i motsetning til et fond som søker avkastning gjennom aktiv investering, har SNB en annen tankegang, sa Stefan Gerlach, sjeføkonom i EFG Bank i Zürich.

Økte i Nvidia

Banken økte nylig sin eksponering i Nvidia seks ganger og bygget opp en posisjon i Berkshire Hathaway på mer enn 2 milliarder dollar. Samtidig har den redusert beholdningen i Meta og Netflix.

SNB unngår helt investeringer i systemviktige banker og selskaper som er knyttet til internasjonalt fordømte våpen, ifølge Christel Rendu de Lint i Vontobel.

Men satsingen innebærer risiko. I første halvår 2025 tapte banken 15,3 milliarder sveitserfranc, blant annet på grunn av en svakere dollar.

– Outsourcing av investeringene ville redusere likviditeten og svekke bankens fleksibilitet. Det er rett og slett ikke en god idé, sa Karsten Junius, sjeføkonom i Safra Sarasin.