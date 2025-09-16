Røde piler på Wall Street - Gullprisen når ny topp

Saken oppdateres utover handelsdagen.

Oppdatert klokken 21.00:

Samleindeksen S&P 500 ligger flatt på 6.614 poeng, mens industriselskapenes indeks Dow Jones er ned 0,2 prosent til 45.801 poeng. Teknologitunge Nasdaq ligger flatt hittil til 22.354 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,0 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, er opp 1,91 prosent til 16,00. Indeksen måler forventede svingninger i S&P-500 indeksen de neste 30 dagene, basert på opsjonshandel.

Gull

Gullprisen passerte tirsdag 3.700 dollar per unse for aller første gang, drevet av forventninger om at Fed kutter renten denne uken. Svekket dollar, som er på sitt laveste nivå på over ti uker, bidro også til å løfte prisen på edelt metall.

Et lavere rentenivå styrker som regel etterspørselen etter gull, som ikke gir renteavkastning. Senere på dagen koster gull 3.690 dollar per unse.

Makro

Detaljhandelsomsetningen i USA økte med 0,6 prosent på månedsbasis i august. Ex. kjøretøysalg var oppgangen på 0,7 prosent.

Ifølge Trading Economics var det ventet at detaljomsetningen skulle øke med 0,2 prosent med kjøretøy og 0,4 prosent ex. kjøretøy.

Andre bevegelser

Oracle stiger 0,3 prosent etter at CBS News meldte at Oracle er en del av et konsortium som vil gjøre det mulig for TikTok å fortsette driften i USA dersom det blir en avtale mellom USA og Kina.

Alphabet er opp 0,2 prosent etter at Google kunngjorde en investering på 5 milliarder pund over to år i Storbritannia. Midlene skal bidra til å bygge opp en kunstig intelligens-basert økonomi i landet.

Tesla er under etterforskning på grunn av dørhåndtak på enkelte Model Y-kjøretøy, som i verste fall kan føre til at passasjerer blir innesteng. Aksjen er likevel opp 2,4 prosent.

Novo Nordisk stiger 1,1 prosent etter at selskapet varslet at de vil søke amerikansk godkjenning for en høyere dose av slankemedisinen Wegovy. Det er et nytt trekk i konkurransen med Eli Lilly i det raskt voksende fedmemarkedet.

Et advarselsbrev fra det amerikanske legemiddeltilsynet FDA sendte Hims & Hers Health ned. Aksjen er nå ned 5,6 prosent.