Wall Street endte i rødt - Investorene venter på Fed

Alle de tre hovedindeksene endte i rødt tirsdag. Dow Jones endte ned 0,27 prosent til 45.758 poeng, S&P 500 var ned 0,13 prosent til 6.606 poeng, og Nasdaq endte ned 0,07 prosent til 22.333 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, var opp 4,21 prosent til 16,35.

Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,03 prosent.

Investorene holdt igjen på større handler før Feds rentemøte i morgen, der signalene om fremtidig renter ventes å prege markedet de neste månedene. Flere venter nå at Fed kutter renten for første gang siden desember.

Les også Børsfesten kan ryke hvis Fed overrasker Markedet regner det som helt sikkert at Federal Reserve kutter renten onsdag. I motsatt tilfelle kan børsoppgangen få en brå slutt.

Gull

Gullprisen passerte tirsdag 3.700 dollar per unse for aller første gang, drevet av forventninger om at Fed kutter renten denne uken. Svekket dollar, som er på sitt laveste nivå på over ti uker, bidro også til å løfte prisen på edelt metall.

Et lavere rentenivå styrker som regel etterspørselen etter gull, som ikke gir renteavkastning. Gull endte dagen på 3.690 dollar per unse.

Andre bevegelser

Microsoft kunngjorde tirsdag at selskapet vil investere 30 milliarder dollar i kunstig intelligens-infrastruktur i Storbritannia innen 2028. Aksjen endte ned 1,23 prosent.

Eli Lilly endte opp 2,10 prosent etter at selskapet kunngjorde planer om å bygge et nytt produksjonsanlegg til 5 milliarder dollar i USA.

Nestlé opplyste tirsdag at styreleder Paul Bulcke trekker seg tidligere enn planlagt. Avgangen kommer bare uker etter at konsernsjef Laurent Freixe fikk sparken. Aksjen endte ned 0,10 prosent

Disney samler alle sine mest kjente tegneserier på en ny digital plattform og app i samarbeid med Webtoon entertainment. Nyheten sendte oppstartsbedriften rett opp, og aksjen endte opp 39,04 prosent.

Et advarselsbrev fra det amerikanske legemiddeltilsynet FDA sendte Hims & Hers Health ned. Aksjen endte ned 5,75 prosent.

Alphabet endte ned 0,14 prosent etter at Google kunngjorde en investering på 5 milliarder pund over to år i Storbritannia. Midlene skal bidra til å bygge opp en kunstig intelligens-basert økonomi i landet.

Etter at ledelsen i Emerson Electric varslet at ordreinngangen i fjerde kvartal trolig ville havne i nedre del av guidingen, som følge av svakhet i Europa og Kina, endte aksjen ned 4,94 prosent.