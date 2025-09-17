Blandet i Asia: Investorene venter på Fed

Asiatiske børser viser en blandet utvikling onsdag, etter nedgang på Wall Street kvelden før. Investorene holder pusten foran onsdagens rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken, der det ventes et kutt.

Japans Nikkei 225 har snudd fra minus til pluss og er opp 0,04 prosent til 44.919 poeng, mens den bredere Topix faller 0,4 prosent. Tall fra myndighetene viser at landets eksport falt 0,1 prosent i august, noe som var mindre enn det forventede fallet på 1,9 prosent, ifølge CNBC.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,75 prosent til 3.426, mens småboligindeksen Kosdaq faller 0,35 prosent.

Australias S&P/ASX 200 er ned 0,68 prosent til 8.817 poeng.

Hang Seng-indeksen i Hongkong stiger 1,41 prosent til 26.812 poeng, mens den teknologitunge Hang Seng Tech løftet seg hele 1,9 prosent. Baidu var blant vinnerne etter enetter en oppgradering av aksjen, ifølge Bloomberg. På fastlandet er Shanghai Composite opp 0,41 prosent til 3.877 poeng, mens CSI 300 er tilnærmet flat.

Ellers i regionen stiger Indias Nifty 50 0,32 prosent, mens Singapores Straits Times-indeks er ned 0,29 prosent.