Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

Eurosonen: ESB-sjef Lagarde tale, kl. 09.30

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Ordinær generalforsamling:

Refuels, Spotlio

Her er de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Det norske AI-selskapet Noteless prises til hele 600 millioner kroner, bare to år etter oppstarten. William Vossgård, daglig leder og én av gründerne, sier 100 forskjellige fond har tatt kontakt med selskapet, som nå har hentet 41,5 millioner i en emisjon.

Noteless’ AI-assistent brukes til å generere journalnotater for legen mens pasienten er inne til legetime. Siden starten er Noteless brukt i nesten 3 millioner pasientsamtaler, og mer enn 20 prosent av alle fastleger i Norge har kjøpt løsningen.

Danske Bank advarer oljeinvestorer og ber dem holde seg unna oljeaksjer og oljerelatert eksponering. Analytiker Vidar Lyngvær har ikke lenger noen kjøpsanbefalinger i sektoren.

Han venter «maksimal pessimisme» og at oljeprisen vil falle ned mot 50 dollar fatet. Han tror at markedet vil være preget av en vedvarende negativ holdning til både olje og oljeservice inn i 2026, der aksjekursene trekkes betydelig ned.

Advokat Andreas Møller og illsinte anonyme aksjonærer hevder de er blitt rundlurt for milliardverdier etter Kjell Inge Røkkes kjøp av Aker Carbon Capture. Nå maner de til opprør.

Aker svarer at de har fulgt alle regler og vært åpne i prosessen, at prisen gjenspeiler markedet og at alle aksjonærene er behandlet likt. De mener kritikken bommer på mål.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Netflix-dokumentaren om prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek Verrett.

Det som er bekymringsfullt, er at det norske folk først får vite at det er inngått en avtale om ikke å bruke prinsessetittelen kommersielt, og så kan man se at avtalen er null verdt.

Vi forventer at Kongehuset etterlever avtaler som kan være av betydning for Kongehusets fremtid. Kong Harald kan ikke være lurt trill rundt av sin datter, prinsessen, skriver Hegnar.

I kveld kommer den amerikanske sentralbanken med ny rentebeslutning.