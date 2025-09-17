Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

I morgenrapporten onsdag viser Berntsen til at «alles øyne vil være rettet mot Fed» i dag, som offentliggjør sin rentebeslutning kl. 20 i kveld. Ifølge analytikeren priser markedet inn et kutt på 0,25 prosent, selv om noen spekulerer i dobbeltkutt.

«Sannsynligheten for sistnevnte er lav – da det vil kunne sende et signal om panikk som Fed nødig ønsker,» skriver Berntsen.

For analytikeren er det uansett ikke selve rentekuttet som er mest interessant, men budskapet som følger.

«Forventningsstyring er i dag et viktigere verktøy enn renten i seg selv. Markedene vil lete etter signaler om hvor bekymret Powell er for arbeidsmarkedet, og hvor langt Fed er villig til å gå i retning lavere renter,» skriver han.

Ifølge Nordnet-analytikeren er inflasjonen på vei mot målet, men det er arbeidsmarkedet som nå er blitt Feds største utfordring, noe som har vist seg å være langt vanskeligere å styre siden dette påvirkes av demografi, teknologi og globale kapitalstrømmer.

«Nettopp derfor vil spørsmålene til Powell i kveld handle mer om jobber enn om inflasjon.»

«Investorene priser inn at lavere renter er i ferd med å materialisere seg. Spørsmålet er om Fed følger markedet – eller tvert imot vil korrigerer optimismen,» legger Berntsen til

Asia

Asiatiske børser viser en blandet utvikling onsdag, etter nedgang på Wall Street kvelden før. Investorene holder pusten foran onsdagens rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken, der det ventes et kutt.

Nikkei 225 er så vidt i pluss på morgenkvisten, etter at landets eksport falt betydelig mindre enn ventet. Samtidig er børsene ned i både Sør-Korea, Australia og Singapore ned.

I Kina derimot stiger Shanghai Composite og CSI 300 er tilnærmet flat, mens i i Hang Seng-indeksen i Hongkong er opp 1,41 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen ned 0,16 prosent til 68,36 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,22 prosent på 64,37 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

I USA endte alle de tre hovedindeksene i rødt tirsdag. Dow Jones endte ned 0,27 prosent til 45.758 poeng, S&P 500 var ned 0,13 prosent til 6.606 poeng, og Nasdaq endte ned 0,07 prosent til 22.333 poeng. Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, var opp 4,21 prosent til 16,35.

Investorene holdt igjen på større handler før Feds rentemøte i morgen, der signalene om fremtidig renter ventes å prege markedet de neste månedene. Flere venter nå at Fed kutter renten for første gang siden desember.

Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,03 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,4 prosent til 1.657,19 tirsdag. Det ble omsatt aksjer for til sammen 4,3 milliarder kroner, og seks av de ti mest omsatte aksjene falt.

Aker Carbon Capture falt 23,8 prosent og ble gårsdagens taper, i kjølvannet av at Finansavisen skrev at illsinte anonyme aksjonærer hevder de er blitt rundlurt for milliardverdier etter Kjell Inge Røkkes kjøp av Aker Carbon Capture.

For energiselskapene steg Vår Energi 0,1 prosent, mens Aker BP steg 1,6 prosent og Equinor endte opp 0,5 prosent.