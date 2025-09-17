– Utlendinger kan ha vendt tilbake til amerikanske aktiva, men de vil ikke ha dollar-eksponeringen som følger med, sier strateg George Saravelos i Deutsche Bank til Financial Times.

Sikringen øker kraftig

Analysen viser at sikrede investeringer i amerikanske aksjer og obligasjoner nå overgår usikrede for første gang på fire år. Rundt 80 prosent av de 7 milliarder dollar som har strømmet inn i amerikanske aksjefond de siste tre månedene har vært sikret, opp fra 20 prosent ved årets start.

Dette har bidratt til at dollaren har falt mer enn 10 prosent mot en valutakurv av blant annet euro og pund. 13. januar var dollarindeksen på 110,25. Onsdag er den på 96,71. Euroen har samtidig steget fra 1,02 til over 1,18 dollar, som er det høyeste på fire år.

Den norske kroner styrket seg mot dollaren fra 11,53 til 9,77.

DOLLARINDEKSEN: Fallet er godt synlig i chartet. Nå testes viktig teknisk støtte på dagens nivå. Chart: Tradingview / Finansavisen

– Det er fortsatt dollaren som vil bære byrden av svekket institusjonell troverdighet, sier seniorstrateg Arun Sai i Pictet Asset Management, som har økt sikringen på sine amerikanske aksjeinvesteringer.

Ikke et «selg Amerika»-øyeblikk

Mange fondsforvaltere peker på at kundene ønsker eksponering mot amerikanske aksjer, drevet av AI-boomen, men uten valutarisiko.

– Det er ikke et «selg Amerika»-øyeblikk. Det er et «sikre dollar»-øyeblikk, sier valutastrateg Meera Chandan i JPMorgan til Financial Times.

Flere store pensjonsfond, blant annet i Danmark og Australia, har også redusert sine usikrede dollarposisjoner betydelig i år. Danske pensjonsfond kuttet ifølge BNP Paribas alene eksponeringen med 16 milliarder dollar til 76 milliarder ved utgangen av juni.