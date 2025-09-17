DNB utsetter kryptosatsing

– Dette skyldes en totalvurdering, skriver leder for indeksforvaltning i DNB, Eivind Aukrust, i en epost til BankShift.

DNB har lenge vært åpne om sitt ønske om å åpne et fond for kryptorelaterte investeringer.

TOK EN TOTALVURDERING: Eivind Aukrust, leder for indeksforvaltning i DNB, Foto: FA TV

– Vi vurderer å starte et kryptofond, og det er noe vi diskuterer internt. Men vi noterer at det i hvert fall er interesse fra kundene våre, som ønsker bred eksponering mot krypto, sa aksjesjef Knut Hellandsvik i DNB Asset Management i et intervju med E24 i januar.

Fondet skulle ifølge BankShift bestå av cirka 20 prosent investert direkte i bitcoin og 80 prosent i aksjer i kryptorelaterte selskaper som stablecoin-utstederen Circle, kryptobørsen Coinbase og Strategy. Når lanseringen nå blir en realitet er for øyeblikket i det blå.

– Vi ønsker ikke å forhaste oss. Husk at dette er upløyd mark innen bank og finans knyttet til både reguleringer, eksponering, risiko og forvaltningsmodell, uttaler Aukrust.