Oslo Børs i rødt: Børstaper stuper etter emisjon

Saken oppdateres!

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,57 prosent til 1.647,63 poeng kl. 11.20 og det hittil omsatt aksjer for 816 millioner kroner.

I både USA og Asia har markedene vært preget av dagens rentebeslutning, som legges frem kl. 20 i kveld.

Bevegelser

Kl. 11.20 er Equinor ned 0,25 prosent til 241,00 kroner pr. aksje. Aker BP faller 0,89 prosent til 244,20 kroner, mens Vår Energi-aksjen faller 1,52 prosent til 32,30 kroner pr. aksje.

Kongsberg Gruppen er ned 1,92 prosent til 304,35 kroner pr. aksje kl. 11.20. I morgentimene onsdag kom meglerhuset ABG med en oppdatering på aksjen, hvor de nedjusterte kursmålet til 280 kroner pr. aksje, som tilsvarer en nedside på drøyt 9 prosent før børsåpning.

Et annet selskap som starter onsdagen dårlig er Norsk Hydro, som er ned 0,28 prosent til 67,00 kroner klokken 11.20. Også her har ABG Sundal Collier oppdatert analysen, og nedgradert aksjen til hold.

Det var ventet at Hexagon Composites kunne komme i fokus ved åpning, etter at selskapet har hentet nærmere 590 millioner kroner i bruttoproveny i en rettet emisjon til kurs 14 kroner pr aksje. Selskapets aksje kostet ved børsslutt tirsdag 16,20 kroner pr. stk. og etter to timers handelpå onsdag stupt ned 16,79 prosent til 13,48 kroner pr. aksje.

Tirsdagens store taper, Aker Carbon Capture, som falt over 23 prosent tirsdag, fortsetter nedturen onsdag med å falle 4 prosent i løpet av de første to timene med handel.

Den norske halvlederselskapet Nordic Semiconductor starter onsdagen med en nedtur på 2,45 prosent til 151,60 kroner pr. aksje etter to timer og 20 minutters handel.

Tirsdagens vinner, Shelf Drilling, som steg nesten 32 prosent, har en forholdsvis roligere formiddag på onsdagen og er ned 0,11 prosent på børsen etter to timers handel.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag formiddag ned 0,63 prosent til 68,04 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,54 prosent på 64,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.