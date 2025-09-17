Finanstilsynet har fattet vedtak om å tilbakekalle Cleaves Securities AS’ tillatelse til å yte investeringstjenester. Vedtaket kommer etter flere år med gjentatte regelbrudd og alvorlige mangler i selskapets drift og rapportering, ifølge en melding onsdag.
Tilsynet peker på at Cleaves gjennom flere år har levert årsregnskaper og halvårsoppgaver for sent. Bare i 2024 ble selskapet ilagt dagmulkt i 117 dager, for forsinket innsending av regnskapet for 2023.
I tillegg har selskapet unnlatt å varsle Finanstilsynet om endringer i eierskap og ledelse, slik lovverket krever.
To revisorer har trukket seg
En faktor bak vedtaket er at to forskjellige revisorer har fratrådt de siste årene – begge med henvisning til alvorlige svakheter i virksomheten. Senest i desember 2024 trakk revisoren seg, blant annet på grunn av manglende bruk av skattetrekkskonto, svakheter i bokføringen, manglende svar fra selskapet og problemer med likviditet og fortsatt drift.
Cleaves stod uten revisor fra desember 2024 til april 2025, og nye revisjonsordninger kom først på plass etter at Finanstilsynet hadde varslet om tilbakekall.
Videre er compliance-funksjonen trukket frem som problematisk. Tilsynet mener at Cleaves har brutt kravet om uavhengighet ved at selskapets complianceansvarlig selv har gjennomført egnethetsvurderinger i forbindelse med investeringstjenester.
Overføring av fondsmidler
Cleaves’ daglige leder har i tillegg hatt en sentral rolle i Cleaves Fund Management, der Finanstilsynet avdekket urettmessige overføringer av fondsmidler til nærstående selskaper, i strid med både fondets mandat og regelverket om interessekonflikter.
Vedtaket innebærer at Cleaves Securities mister retten til å tilby investeringstjenester, men selskapet får anledning til å avvikle eksisterende kundeforhold frem til 3. oktober 2025. I perioden kan det ikke etableres nye kundeforhold, og eksisterende tjenester skal begrenses til det som er nødvendig for en forsvarlig avvikling.
«Det er Finanstilsynets konklusjon at foretaket over lang tid har begått gjentakende og alvorlige brudd på rapporteringsplikter. Finanstilsynet mener at dette vitner om mangelfulle administrasjons-, regnskaps-, og rapporteringsrutiner og/eller manglende overholdelse av disse, og at bruddene innebærer svikt i daglig ledelse og manglende tilsyn fra styrets side», skriver Finanstilsynet.
Foretaket har påklaget vedtaket. Finanstilsynet har gitt vedtaket utsatt iverksettelse inntil klagen er behandlet av Finanstilsynsklagenemnda.
Søndag skrev Finansavisen om Cleaves-sjef Per Olav Karlsen, som har gjort et kupp på et gammelt amerikansk skipsverft, Fraser Industries. Uten én krone i innsats går han nå på børsen i Sverige. Da er prisingen 800 millioner.
Per Olav Karlsen er så sikker på suksessen at han allerede har begynt å tenke på å dele ut aksjeverdier til andre.
– Jeg kommer til å dele ut aksjer til folk i styret, samt til de som har jobbet med meg i Cleaves i mange år. Det blir nok litt dryss rundt omkring, sa Karlsen til Finansavisen.
De som ikke blir tilgodesett er imidlertid norske skattemyndigheter.
– Jeg flyttet til Sverige i sommer. Jeg har hatt et sted i Gräbbestad i 30 år, så jeg har et godt forhold til Sverige, sa Karlsen.