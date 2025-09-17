Finanstilsynet har fattet vedtak om å tilbakekalle Cleaves Securities AS’ tillatelse til å yte investeringstjenester. Vedtaket kommer etter flere år med gjentatte regelbrudd og alvorlige mangler i selskapets drift og rapportering, ifølge en melding onsdag.

Tilsynet peker på at Cleaves gjennom flere år har levert årsregnskaper og halvårsoppgaver for sent. Bare i 2024 ble selskapet ilagt dagmulkt i 117 dager, for forsinket innsending av regnskapet for 2023.

I tillegg har selskapet unnlatt å varsle Finanstilsynet om endringer i eierskap og ledelse, slik lovverket krever.

To revisorer har trukket seg

En faktor bak vedtaket er at to forskjellige revisorer har fratrådt de siste årene – begge med henvisning til alvorlige svakheter i virksomheten. Senest i desember 2024 trakk revisoren seg, blant annet på grunn av manglende bruk av skattetrekkskonto, svakheter i bokføringen, manglende svar fra selskapet og problemer med likviditet og fortsatt drift.

Cleaves stod uten revisor fra desember 2024 til april 2025, og nye revisjonsordninger kom først på plass etter at Finanstilsynet hadde varslet om tilbakekall.