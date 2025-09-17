Aksje stuper etter at storaksjonær selger unna

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.647,91 poeng, ned 0,6 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 68,07 dollar, ned 0,6 prosent. Equinor faller 0,5 prosent til 240,40 kroner, Aker BP er ned 0,9 prosent til 244,10 kroner, mens Vår Energi faller 1,8 prosent til 32,22 kroner.

Kongsberg Gruppen faller 1,6 prosent til 305,30 kroner. Meglerhuset ABG Sundal Collier er ute med en oppdatering på aksjen, hvor analytikerne nedjusterte kursmålet til 280 kroner. ABG Sundal Collier har også nedgradert Norsk Hydro til hold, noe som bidrar til at aksjen faller 1,0 prosent til 66,90 kroner.

Draupnir Invest, investeringsselskapet til Norbit-gründer Steffen Kirknes og hans barn, har solgt hele sin eierpost i teknologiselskapet. Salget ble gjennomført til kurs 200 kroner pr. aksje, som gir en samlet verdi på om lag 650 millioner kroner, ifølge en melding onsdag. Steffen Kirknes eier også selskapet VHF Invest, som er nest største aksjonær i Norbit med 9,6 prosent av de utestående aksjene i selskapet. Aksjen faller 7,8 prosent til 197,40 kroner.

Hexagon Composites har hentet nærmere 590 millioner kroner i bruttoproveny i en rettet emisjon til en kurs på 14 kroner. Nettoprovenyet skal brukes til å styrke balansen for å møte nåværende bransjeutfordringer, støtte initiativer for å akselerere adopsjonsraten av naturgassdrevne lastebiler (X15N) og generelle selskapsformål. I forbindelse med emisjonen meldte Hexagon at selskapet hadde et negativt EBITDA-resultat i størrelsesorden 25-30 millioner i juli og august. Aksjen stuper 16,5 prosent til 13,52 kroner.

Tirsdag ettermiddag meldte Observe Medical at selskapet har inngått en investeringsavtale med Arne Blystads Songa Capital. Observe Medical utsteder 20 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 0,50 kroner pr. aksje, noe som gir et bruttoproveny på 10 millioner kroner. Onsdag faller aksjen 3,3 prosent til 0,87 kroner.