Rolig start på New York-børsen: Alle venter på kveldens Fed-nyheter

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen uforandret, Dow Jones er opp 0,3 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,02 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,8 prosent til 16,06.

Dagens store nyhet

«I dag er det altså én ting som gjelder, nemlig rentebeskjeden fra Fed: Blant analytikerne er det bredt forventet at det blir annonsert et kutt på 25 basispunkter, til intervallet 4,00-4,25 prosent. Rentemarkedet ser det samme, og har priset inn en liten sannsynlighet for et dobbeltkutt - rundt 5 prosent, så dette må vi heller se på som en halerisiko», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen understreker at det ikke er selve rentekuttet som er mest interessant i kveld, men budskapet som følger.

«Forventningsstyring er i dag et viktigere verktøy enn renten i seg selv. Markedene vil lete etter signaler om hvor bekymret Powell er for arbeidsmarkedet, og hvor langt Fed er villig til å gå i retning lavere renter», skriver Berntsen i en rapport.

Boligbygging

Boligbyggingen i USA falt 8,5 prosent på månedsbasis i august, til en sesongjustert årstakt på 1,31 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,37 millioner boliger.

Antall nye boligbyggingstillatelser falt 3,7 prosent på månedsbasis til en årstakt på 1,31 millioner.