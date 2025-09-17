Børsvinnere fra steinalderen

De tidligste bevisene på at mennesker har utvunnet gull fra jorden er rundt 6500 år gamle og stammer fra det som i dag er Bulgaria. Lenger sør, i Tyrkia, ble gullmynter først tatt i bruk omtrent 560 år f. Kr. Gullgruvesektoren er med andre ord eldgammel.

Hittil i år har VanEcks børsnoterte fond for gullgruveaksjer likevel gitt en totalavkastning på 104 prosent. Et lignende fond som utelukkende fokuserer på mindre produsenter har gjort det enda bedre. I samme periode har den teknologitunge Nasdaq-indeksen steget med relativt beskjedne 16 prosent, mens kunstig intelligens-kongen Nvidia er opp med 30 prosent.

Gullgruveaksjenes oppgang skyldes delvis at gullprisen siden nyttår har klatret 38 prosent, til en intradagtopp på rekordhøye 3703 dollar per unse tirsdag. Utviklingen henger sammen med at sentralbanker over hele verden storkjøper gull og diversifiserer seg ut av amerikanske dollar – mye grunnet landets ikke-bærekraftige gjeldsbyrde, aggressive handelspolitikk og Trumps forsøk på å presse Federal Reserve til å senke styringsrenten. Dette endrer seg neppe med det første, og banker som Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs og Bank of America spår enda høyere gullpriser neste år.

I år har gullgruveaksjer imidlertid steget langt mer enn det edle metallet, blant annet fordi selskapene har kuttet kostnader og optimisert sine prosjektporteføljer. Resultatet er sterkere og mer stabile kontantstrømmer.

I tillegg hadde gullgruvesektoren lenge underprestert. I de fem årene frem til utgangen av 2024 var den VanEck Gold Miners' annualiserte avkastning 12,1 prosent, mot 14,5 prosent for S&P 500. Fondet prises i dag til 22,4 ganger inntjeningen i de seneste fire kvartalene, mens indeksens multippel er 30,7 ganger.

Gullgruveaksjer er fremdeles relativt upopulære blant investorene. En amerikansk undersøkelse viste i fjor at 62 prosent ikke hadde noen eksponering i gull i det hele tatt – og her i landet er tallet trolig langt høyere.