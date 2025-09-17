Krakk etter emisjon

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,4 prosent før den sluttet på 1.650,53 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,35 dollar, ned 0,2 prosent. Equinor klatret 0,3 prosent til 242,20 kroner, Aker BP endte tilnærmet uforandret på 246,30 kroner, mens Vår Energi falt 0,7 prosent til 32,58 kroner.

Hexagon Composites har hentet nærmere 590 millioner kroner i bruttoproveny i en rettet emisjon til en kurs på 14 kroner. Nettoprovenyet skal brukes til å styrke balansen for å møte nåværende bransjeutfordringer, støtte initiativer for å akselerere adopsjonsraten av naturgassdrevne lastebiler (X15N) og generelle selskapsformål. I forbindelse med emisjonen meldte Hexagon at selskapet hadde et negativt EBITDA-resultat i størrelsesorden 25-30 millioner kroner i juli og august. Aksjen stupte 20,3 prosent til 12,92 kroner.

Polens nye pantesystem skal tre i kraft 1. oktober, og miljøminister Anita Sowinska understreker at butikker som ikke tar imot panteflasker risikerer bøter. Det melder Portal Samorzadowy, ifølge TDN Direkt. Pareto Securities skriver i en oppdatering at det ytterligere presset fra Polens myndigheter vil redusere sannsynligheten for leveringsforsinkelser som i dag er gjenspeilet i Envipco og Tomras aksjekurser. Tomra klatret 0,7 prosent til 154,00 kroner, mens Envipco Holding gikk opp 6,4 prosent til 83,60 kroner.

Kongsberg Gruppen falt 1,9 prosent til 304,50 kroner. ABG Sundal Collier er ute med en oppdatering på aksjen, hvor analytikerne har nedjustert kursmålet til 280 kroner. ABG Sundal Collier har også nedgradert Norsk Hydro til hold, noe som bidro til at aksjen falt 1,4 prosent til 66,66 kroner.

Draupnir Invest, investeringsselskapet til Norbit-gründer Steffen Kirknes og hans barn, har solgt hele sin eierpost i teknologiselskapet. Salget ble gjennomført til kurs 200 kroner pr. aksje, som gir en samlet verdi på om lag 650 millioner kroner. Steffen Kirknes eier også selskapet VHF Invest, som er nest største aksjonær i Norbit med 9,6 prosent av de utestående aksjene i selskapet. Aksjen falt 7,2 prosent til 198,60 kroner.

Tirsdag ettermiddag meldte Observe Medical at selskapet har inngått en investeringsavtale med Arne Blystads Songa Capital. Observe Medical utsteder 20 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 0,50 kroner pr. aksje, noe som gir et bruttoproveny på 10 millioner kroner. Onsdag falt aksjen 3,3 prosent til 0,87 kroner.