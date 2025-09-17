Manchester United tapte 440 millioner

De røde djevlene spilte ikke Champions League-fotball i 2024/25-sesongen og endte på en svak 15. plass i Premier League. Det var klubbens dårligste innsats i den engelske toppdivisjonen på 51 år.

Inntektsmessig hadde likevel klubben et kjempeår. Totalt økte inntektene med 0,7 prosent til 666,5 millioner pund. Det tilsvarer rundt ni milliarder norske kroner. Regnskapsåret ble avsluttet 30. juni 2025. Fasiten ble et samlet underskudd på 440 millioner, ned fra halvannen milliard sammenlignet med året før.

Kostnadskutt

Det langt lavere underskuddet settes i sammenheng med at medeier Sir Jim Ratcliffe har igangsatt omfattende, og blant mange, upopulære kostnadskutt i storklubben. Den britiske milliardæren har til og med uttalt at United ville ha gått «konkurs i julen» hvis det ikke ble tatt «virkelig tøffe avgjørelser» rundt driften.

– På banen er vi fornøyde med tilskuddene vi har sørget for til herre- og damelaget i løpet av sommeren, men vi bygger for det langsiktige, sier administrerende direktør Omar Berrada.

– Utenfor banen kommer vi ut av en periode med strukturelle og ledermessige endringer med en fornyet, strømlinjeformet organisasjon som er rustet til å levere på våre sportslige og kommersielle mål, legger han til.

Fall i TV-inntekter

Berrada sier videre at det å ha generert rekordinntekter i løpet av et så utfordrende år for klubben sportslig, demonstrerer robustheten til Manchester United. United forventer at det neste regnskapsåret vil bringe inn inntekter på 640 til 660 millioner pund, litt i underkant av det som ble resultatet forrige sesong.

Klubben går en sesong uten spill i Europa i møte.

Resultatene som ble offentliggjort onsdag viser også at TV-inntektene for de tolv månedene som ble avsluttet 30. juni, gikk ned med 655 millioner kroner som følge av at herrelaget spilte i europaligaen i stedet for Champions League.