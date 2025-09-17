Blandet på Wall Street: Nvidia i rødt etter Kina-nekt

Etter noen timers handel på New York-børsen er Nasdaq-indeksen ned 0,5 prosent, Dow Jones er opp 0,5 prosent mens S&P 500 handles ned 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,02 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,8 prosent til 16,60.

Nvidia straffes på Kina-forbud

Nvidia-sjef Jensen Huang sier han er «skuffet» over de strenge restriksjonene selskapet møter i Kina, men at han har forståelse for de større politiske agendaene mellom USA og Kina. Denne uken har kinesiske regulatorer lansert både en antitrust-sak og stoppet salg av en spesialtilpasset brikke. Huang, som er i London, vil diskutere situasjonen med president Donald Trump i kveld, samtidig som Nvidia annonserer nye investeringer i britiske datasentre. Nvidia-aksjen handles ned 3,0 prosent til 169,52 dollar aksjen.

Dagens store nyhet

«I dag er det altså én ting som gjelder, nemlig rentebeskjeden fra Fed: Blant analytikerne er det bredt forventet at det blir annonsert et kutt på 25 basispunkter, til intervallet 4,00-4,25 prosent. Rentemarkedet ser det samme, og har priset inn en liten sannsynlighet for et dobbeltkutt - rundt 5 prosent, så dette må vi heller se på som en halerisiko», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen understreker at det ikke er selve rentekuttet som er mest interessant i kveld, men budskapet som følger.

«Forventningsstyring er i dag et viktigere verktøy enn renten i seg selv. Markedene vil lete etter signaler om hvor bekymret Powell er for arbeidsmarkedet, og hvor langt Fed er villig til å gå i retning lavere renter», skriver Berntsen i en rapport.

Boligbygging

Boligbyggingen i USA falt 8,5 prosent på månedsbasis i august, til en sesongjustert årstakt på 1,31 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,37 millioner boliger.

Antall nye boligbyggingstillatelser falt 3,7 prosent på månedsbasis til en årstakt på 1,31 millioner.