Saudi-Arabia inngår forsvarsavtale med Pakistan

Saudi-Arabia har inngått en «strategisk gjensidig forsvarsavtale» med Pakistan. Avtalen markerer et signal til USA og Israel om at kongedømmet vil diversifisere sine sikkerhetsallianser for å styrke sin avskrekkingsevne, melder FT.

– Vi håper den vil forsterke vår avskrekking. Aggresjon mot én er aggresjon mot den andre. Dette er en omfattende forsvarsavtale som vil benytte alle nødvendige defensive og militære virkemidler, ifølge en senior saudisk tjenestemann sitert av FT.

Avtalen med den atomvåpenbevæpnede staten i Sør-Asia ble inngått bare en uke etter at Israel gjennomførte rakettangrep mot Hamas-ledere i Doha. Hendelsen har skapt uro i Gulf-statene, som lenge har stolt på USA som sikkerhetsgarantist, men nå uttrykker økende bekymring over Washingtons uforutsigbarhet.

– Vi har arbeidet med dette i godt over et år, basert på en samtale som har pågått i to til tre år, ifølge den saudiske tjenestemannen.

Riyadh hadde i utgangspunktet håpet å sikre en forsvarsavtale med USA som del av en større pakke, inkludert normalisering med Israel. Disse planene falt sammen etter Hamas’ angrep 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen. Kronprins Mohammed bin Salman har siden beskyldt Israel for folkemord og gjort det klart at normalisering er utelukket uten en palestinsk stat.