Wall Street blandet etter rentekutt – Nasdaq tynget av AI-gigant

Ved New York-børsens stengetid endte Nasdaq-indeksen ned 0,3 prosent, Dow Jones opp 0,6 prosent mens S&P 500 slanket seg 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,02 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 3,2 prosent til 15,84.

Rentekutt klarte ikke snu børsene i grønt

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kuttet styringsrenten med 25 basispunkter til intervallet 4,00-4,25 prosent. Dette var som ventet på forhånd, selv om rentemarkedet den siste tiden har priset inn en liten sannsynlighet for et kutt på hele 50 basispunkter.

Da rentekuttet var forventet var oppmerksomheten rettet mot hva Jerome Powell ville indikere fremover. Denne kommunikasjonen førte ikke til store bevegelser i markedet, Feds renteprognose tilsier nå to kutt til i høst, og så et kutt hvert av de to neste årene.

Nvidia straffet på Kina-forbud

Nvidia-sjef Jensen Huang sier han er «skuffet» over de strenge restriksjonene selskapet møter i Kina, men at han har forståelse for de større politiske agendaene mellom USA og Kina. Denne uken har kinesiske regulatorer lansert både en antitrust-sak og stoppet salg av en spesialtilpasset brikke. Huang, som er i London, vil diskutere situasjonen med president Donald Trump i kveld, samtidig som Nvidia annonserer nye investeringer i britiske datasentre. Nvidia-aksjen endte ned 2,6 prosent til 170,29 dollar aksjen.

Andre bevegelser

General Mills kvartalastall var bedre enn forventningene, men aksjen til Cheerios-produsenten falt 0,8 prosent etter kommentarer om svakere etterspørsel blant konsumentene.

American Express fikk medvind etter rentekuttet og styrket seg med 2,7 prosent.

Lyft styrket seg markant med 13,1 prosent etter melding om at det vil være mulig for brukere å bestille selvkjørende taxi gjennom Alphabets Waymo når det blir tilgjengelig til neste år.

Walmart styrket seg med 0,8 prosent som følge av en økning i kursmål fra Bank of America. Begrunnelsen var at analytikeren har tro på at Walmart vil lede an AI-bruken innenfor retail-segmentet.

Boligbygging

Boligbyggingen i USA falt 8,5 prosent på månedsbasis i august, til en sesongjustert årstakt på 1,31 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,37 millioner boliger.

Antall nye boligbyggingstillatelser falt 3,7 prosent på månedsbasis til en årstakt på 1,31 millioner.