Ny rekord i Tokyo

Det er blandet stemning på børsene i Asia torsdag. Dagen etter at den amerikanske sentralbanken besluttet å kutte styringsrenten med 25 basispunkter til intervallet 4,00-4,25 prosent.

Fed indikerte også at to nye rentekutt kunne bli gjort innen årets slutt, ett i 2026 og ett i 2027.

I Japan stiger Nikkei 1,37 prosent til ny rekord, ledet av oppgang innen eiendom- og teknologi. Den bredere Topix-indeksen klatrer 0,50 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,45 prosent, CSI 300 er opp 0,32 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes 0,18 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 1,14 prosent. I India klatrer Nifty 50 0,34 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,55 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes marginale 0,04 prosent.

Aksjene til den australske gassprodusenten Santos faller over 12 prosent etter at et konsortium ledet av Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) avbrøt sitt oppkjøpsbud på 18,7 milliarder dollar etter langvarige diskusjoner rundt pris og betingelser.