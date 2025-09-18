Dette skjer i dag

Energeia: Webinar ifm. emisjon, kl. 09.00

Her er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

SV har slått hardt ned på etterlønn, men litt lønn etter Stortinget er greit.



Tidligere SV-leder Audun Lysbakken og kollegene Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes har alle søkt om og fått innvilget fratredelsesytelse i år. Denne gir full lønn i tre måneder etter avgåelse og er maksimalt på 303.000 kroner.

Totalt har åtte representanter fra SV søkt ordningen. Partileder Kirsti Bergstø synes det er helt greit.

Kina har beordret landets største teknologiselskaper til å stanse innkjøp av brikker fra Nvidia. Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, tror dette kan være en gamechanger.

Han mener det er klart negativt for Nvidia og en klar ulempe for USA, og at det hjelper kinesiske produsenter til å bli bedre. Nvidia-sjef Jensen Huang må hate dette, sier Næss.

Investor Kristian Siem vil doble verdiene hvert femte år i holdingselskapet Siem Industries. Målet er en gjennomsnittlig årlig avkastning på rundt 15 prosent.

I fjor økte den bokførte egenkapitalen i Siem Industries med vel 15 prosent til over 1,9 milliarder dollar, som tilsvarer 18,9 milliarder kroner. Selskapets overskudd viser 271 millioner dollar, der over halvparten stammer fra salget av Siem Offshore.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trumps ville krig mot mediene.

I Norge kan nesten alt passere hvis kjendiser er involvert. Injurier og ærekrenkelser bryr vi oss knapt om. Fellelse i domstolene skjer sjelden, og hvis så skjer, er straffen lav.

Når vi ser hva Trump gjør med pressen i USA, så er det et spørsmål om vi hadde turt å utgi kritisk journalistikk i USA, skriver Hegnar.