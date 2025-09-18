Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at den amerikanske sentralbanken, med Jerome Powell i spissen, kuttet renten i går i tråd med forventningene.

«Renten ble redusert med 0,25 prosentpoeng, og banken signaliserte samtidig to kutt til i løpet av året. Hvorvidt dette markerer starten på en lengre kuttsyklus, eller kun en justering, er derimot et åpent spørsmål», skriver analytikeren.

Han påpeker at mange av investorene tilsynelatende var i villrede etter rentebeskjeden.

«Først sendte de børsindeksene opp, for deretter å trekke dem tilbake til utgangspunktet innen en halv time. Reaksjonen illustrerer hvor delt markedet er: noen tolker rentekuttet som en kjærkommen stimulans, mens andre frykter at Fed ser svakere utsikter enn de hittil har kommunisert», skriver Berntsen, og påpeker at det likevel ligger en underliggende tillit i markedet til at Fed har kontroll.

«Powell og kollegene er satt til å ivareta to oppdrag: å få inflasjonen tilbake til to prosent og holde den der, samtidig som sysselsettingen maksimeres gitt de økonomiske rammene. Én av medlemmene i rentekomiteen ønsket et dobbeltkutt – et signal om at mer «duete» krefter presser på. Men at flertallet holder igjen, understreker hvor balansert Fed ønsker å opptre», skriver analytikeren.

Han påpeker samtidig at dette for Norge skaper et krevende dilemma.

«Norges Bank satte ned renten for første gang i denne syklusen i sommer, og signaliserte ett til to kutt til i år. Dersom det blir to, er det naturlig å anta at ett av dem kommer i dag. Men markedet er delt. Den svake kronen har gjort det vanskeligere å følge våre handelspartnere ned i rente. Spørsmålet er hva som er mest risikabelt: å la renten stå for lenge og bremse økonomien unødig, eller å kutte for tidlig og risikere en ny kronesvekkelse», skriver Berntsen.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia torsdag. Dagen etter at den amerikanske sentralbanken besluttet å kutte styringsrenten med 25 basispunkter til intervallet 4,00-4,25 prosent.

I Japan stiger Nikkei 1,37 prosent til ny rekord, ledet av oppgang innen eiendom- og teknologi. Den bredere Topix-indeksen klatrer 0,50 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,45 prosent, CSI 300 er opp 0,32 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes 0,18 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen ned 0,28 prosent til 67,76 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,39 prosent på 63,80 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,35 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Ved New York-børsens stengetid endte Nasdaq-indeksen ned 0,3 prosent, Dow Jones opp 0,6 prosent mens S&P 500 slanket seg 0,1 prosent.

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kuttet styringsrenten med 25 basispunkter til intervallet 4,00-4,25 prosent. Dette var som ventet på forhånd, selv om rentemarkedet den siste tiden har priset inn en liten sannsynlighet for et kutt på hele 50 basispunkter.

Nvidia-sjef Jensen Huang sier han er «skuffet» over de strenge restriksjonene selskapet møter i Kina. Denne uken har kinesiske regulatorer lansert både en antitrust-sak og stoppet salg av en spesialtilpasset brikke. Nvidia-aksjen endte ned 2,6 prosent til 170,29 dollar aksjen.