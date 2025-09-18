Oslo Børs stiger torsdag.

Kl. 11.16 står hovedindeksen i 1.655,41, opp 0,29 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Bevegelser

Onsdag ettermiddag ble det kjent at Akers nye datasentersatsing har landet en Microsoft-kontrakt verdt over 60 milliarder kroner, og aksjen stiger nå 7,84 prosent til 770,00 kroner.

Prosjektet innebærer bygging av et stort datasenter i Narvik som skal levere høyytelses AI- og skytjenester til europeiske kunder, drevet utelukkende av fornybar energi.

Elkem har funnet en kjøper for silikonvirksomheten og går inn i en eksklusiv salgsprosess. Det løfter aksjen 3,83 prosent til 25,48 kroner.

Etter å ha vurdert flere alternativer, har selskapet valgt å gå videre med en aktør som allerede har en betydelig posisjon i den globale kjemikalieindustrien, og det forventes at transaksjonen kan sluttføres i løpet av første halvår 2026.

Frontline snur torsdag ned, samtidig som tankmarkedet tar en pust i bakken. Aksjen faller 0,38 prosent til 235,00 kroner, men er hittil i år opp over 50 prosent. Ifølge Fearnleys steg VLCC-ratene i går 0,4 prosent på strekningen Midtøsten-Kina.

Hexagon Composites var onsdagens store taper med et fall på 20,3 prosent. Selskapet meldte at de har hentet nærmere 590 millioner kroner i en rettet emisjon til en kurs på 14 kroner, og at de hadde et negativt EBITDA-resultat i størrelsesorden 25-30 millioner kroner i juli og august. Aksjen fortsetter torsdag ned ytterligere 2,32 prosent til 12,62 kroner.

Vend melder torsdag at de på årsbasis i juli/august hadde nedgang i nye godkjente annonser i Real Estate, Jobs og alle markeder innen Mobility, bortsett fra Norway Private. Aksjen faller 2,23 prosent til 376,60 kroner.

AutoStore faller 0,80 prosent til 9,25 kroner. JP Morgan kutter nå kursmålet på aksjen fra 15 til 12,50 kroner, men gjentar samtidig kjøpsanbefalingen.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen uendret på 67,94 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,12 prosent på 64,13 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,35 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor styrkes 0,37 prosent til 243,10 kroner. Aker BP klatrer 0,69 prosent til 248,00 kroner, mens Vår Energi klatrer 0,18 prosent til 32,64 kroner.