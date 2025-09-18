Røkke-fest på Oslo Børs

Onsdag kveld satte Fed ned renten med en kvarting, men dagens største hendelse – i norsk kontekst – er at Norges Bank følger opp og setter ned renten til 4 prosent. Samtidig ser banken «usikkerhet om de økonomiske utsiktene». Norges Bank guider likevel på at dersom økonomien utvikler seg som ventet «settes renten videre ned i løpet av det nærmeste året».

Beslutningen sendte hovedindeksen fra rødt til grønt, men gikk klokken 14 tilbake til rødt territorium. Klokken 14.22 er hovedindeksen ned 0,02 prosent, til 1.650 poeng.

Rentebeslutningen får følgende utslag for de største bankene på Oslo Børs.

DNB-aksjen er så langt dagens mest omsatte og faller 0,2 prosent. SpareBank 1 SMN faller 0,4 prosent, mens SpareBank 1 Sør-Norge faller 0,5 prosent. Pareto Bank stiger 2,6 prosent.

Røkke-jubel

Torsdag ettermiddag melder Gjensidge at det har skrotet planene om å innføre et nytt kjerne-IT-system i pensjonsdelen av virksomheten. Avviklingen vil gi et resultattap på rundt 400 millioner kroner i tredje kvartal. Det vil imidlertid ikke påvirke konsernets utbyttekapasitet, skriver Gjensidige.

Gjensidige-aksjen faller 2,5 prosent etter nyheten.

Elkem annonserte på torsdag at det har inngått en eksklusiv salgsprosess om salget av sin silikonvirksomhet, med en ikke-navngitt motpart, men som har en «signifikant tilstedeværelse i den globale kjemikalieindustrien». Det er ventet at salget ferdigstilles i løpet av første halvdel av 2026.

Elkem-aksjen stiger 9,7 prosent.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at Aker og Nscales datasentersatsing i Narvik har fått med seg Microsoft på laget, som investerer 6,2 milliarder dollar (60,8 milliarder norske) i prosjektet. Avtalen sikrer Microsoft tilgang på kapasitet fra AI-senteret.

Dermed har det kommet mer klarhet i hvor investeringene i senteret skulle komme fra, etter at Aker og Nscale selv kun ville gå inn med 10 milliarder kroner.