Morgan Stanley: Dette er de beste aksjene i Europa

Morgan Stanley er torsdag ute med en ny strategirapport for de europeiske aksjemarkedene. Storbanken deler sine beste aksjetips, med 14 nye tilskudd siden forrige oppdatering i mai.

Det overordnede budskapet er at markedene er i ferd med å vende tilbake til fundamentale forhold, etter en volatil sommer preget av blant annet reversering av momentum.

«De underliggende fundamentale forholdene støtter fortsatt aksjer og sektorer med sterkest relativ inntjening og solid underliggende utvikling – for eksempel banker, forsvar og Siemens Energy», skriver Morgan Stanley-teamet ledet av Marina Zavolock.

Favorittaksjer

I 2021 lanserte banken sin «Top Picks»-portefølje, som består av analytikernes beste caser. Siden oppstarten har porteføljen gitt en meravkastning på 37,9 prosentpoeng sammenlignet med referanseindeksen MSCI Europe. Hittil i år ligger den 4,5 prosentpoeng foran.

Morgan Stanley trekker spesielt frem den tyske forsvarsleverandøren Rheinmetall som sitt absolutte toppvalg. Aksjen har vært en del av porteføljen i lang tid.

Les også Tar opp dekning av Kongsberg: – Markedet misforstår Morgan Stanley innleder dekning på Kongsberg Gruppen. I andre analyser har Fearnley og Norne regnet på sjømat.

«Våre analytikere, Marie-Ange Riggio og Ross Law, mener at Rheinmetall er best posisjonert for å dra nytte av tre sentrale vekstdrivere i Europa:

Produkter med høy etterspørsel, som ammunisjon, landbaserte kjøretøy og luftforsvar

Geografisk eksponering mot land med høy og stigende forsvarsaktivitet (Tyskland og Øst-Europa)

Konsolidering i markedet for å møte behovet for standardisering og skalering,» skriver banken.