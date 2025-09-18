Det svenske oppkjøpsfondet EQT varslet i februar at Per Franzén ville ta over roret som toppsjef etter at Christian Sinding meldte sin avgang. I mai tiltrådte Franzén.

I et intervju med Dagens industri forteller den relativt ferske konsernsjefen at han har store ambisjoner for EQT.

– Vi vil bli størst i verden, sier Franzén.

Les også Slutter som sjef i EQT Christian Sinding overlater nå roret i EQT til Per Franzén. Han eier nå EQT-aksjer for 9,1 milliarder kroner.

SATSER PÅ Å BLI STØRST I VERDEN: Toppsjef Per Franzén har forenklet EQT og ligger kun bak KKR på innhentet kapital. EQT

Selskapet ble børsnotert i 2019, og var den gang det sjuende største oppkjøpsfondet i verden, målt etter innhentet kapital de siste fem årene. EQT er nå på andreplass, og Franzén er tydelig på at selskapet sikter mot førsteplassen hvor amerikanske KKR troner.

Siden tiltredelsen i mai har Franzén brukt tiden på å forenkle selskapsstrukturen. Ti forretningsområder er blitt til fem, og ledergruppen er slanket fra ti til åtte personer.

– Siden børsnoteringen har vi vokst fra 500 ansatte til over 2.000. Når man vokser i det tempoet, bygges det alltid inn unødvendig kompleksitet, sier han til den svenske avisen.

Les også Rykter om 20 milliarder: Adevinta selger seg ut av Spania EQT-fond overtar Adevintas spanske virksomhet, som angivelig kan være verdt over 20 milliarder kroner.

Bygget opp EQT – nå renner milliardene inn privat Etter 16 år i EQT og eget family office igang, leverer Anders Misund milliardoverskudd for andre år på rad i sitt private investeringsselskap.

Oppkjøpstopp: Gir Tangen full støtte EQT-topp Christian Sinding har et klart råd til politikerne: La Oljefondet få investere i private equity. – Det er der mye av verdiskapingen i samfunnet skjer, sier han.

Drahjelp fra Washington

I intervjuet forklarer han at president Trumps tollpolitikk har ført til at amerikanske investorer søker trygghet og diversifisering utenfor hjemmemarkedet, noe EQT drar nytte av.

Videre forteller han at oppkjøpsfondet satser tungt i markedet for privatpersoner (private wealth), et marked som tidligere har vært dominert av institusjonelle investorer.

Franzén flyttet nylig til London, noe som skapte spekulasjoner om EQT vurderer å flytte hovedkontoret dit. Det avviser han blankt.

EQT-aksjen stiger rundt 2,6 prosent til 340,40 kroner på Stockholmsbørsen torsdag ettermiddag.