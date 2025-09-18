Det svenske oppkjøpsfondet EQT varslet i februar at Per Franzén ville ta over roret som toppsjef etter at Christian Sinding meldte sin avgang. I mai tiltrådte Franzén.
I et intervju med Dagens industri forteller den relativt ferske konsernsjefen at han har store ambisjoner for EQT.
– Vi vil bli størst i verden, sier Franzén.
Selskapet ble børsnotert i 2019, og var den gang det sjuende største oppkjøpsfondet i verden, målt etter innhentet kapital de siste fem årene. EQT er nå på andreplass, og Franzén er tydelig på at selskapet sikter mot førsteplassen hvor amerikanske KKR troner.
Siden tiltredelsen i mai har Franzén brukt tiden på å forenkle selskapsstrukturen. Ti forretningsområder er blitt til fem, og ledergruppen er slanket fra ti til åtte personer.
– Siden børsnoteringen har vi vokst fra 500 ansatte til over 2.000. Når man vokser i det tempoet, bygges det alltid inn unødvendig kompleksitet, sier han til den svenske avisen.
Drahjelp fra Washington
I intervjuet forklarer han at president Trumps tollpolitikk har ført til at amerikanske investorer søker trygghet og diversifisering utenfor hjemmemarkedet, noe EQT drar nytte av.
Videre forteller han at oppkjøpsfondet satser tungt i markedet for privatpersoner (private wealth), et marked som tidligere har vært dominert av institusjonelle investorer.
Franzén flyttet nylig til London, noe som skapte spekulasjoner om EQT vurderer å flytte hovedkontoret dit. Det avviser han blankt.
EQT-aksjen stiger rundt 2,6 prosent til 340,40 kroner på Stockholmsbørsen torsdag ettermiddag.