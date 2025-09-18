Topptradere etter rentekutt: – Dette kan eksplodere

Tradingdesken til JPMorgan håpet og forventet et duete rentekutt fra Federal Reserve onsdag og fikk det.

Til tross for at nøkkelindeksene i USA endte dagen noe retningsløst onsdag, er aksjefutures i 14-tiden markant opp, med Nasdaq 100 i førersetet – opp 1,1 prosent.

Mellom rentebeslutningen og pressekonferansen var beskjeden tydelig: «Vi anbefaler å kjøpe på dippen og gå mot maksimal eksponering.»

– Explode higher

«Dette er det duete kuttet vi ventet på, med DOTS som peker mot ytterligere to kutt i år. Disse "forsikringskuttene" støtter bullcasen, særlig med tanke på gårsdagens detaljhandelstall,» skriver tradingdesken, ledet av Andrew Tyler.

Pressekonferansen til sentralbanksjef Powell ble imidlertid oppfattet som haukete, blant annet på grunn av uttalelser om at immigrasjons- og deporteringspolitikken svekker arbeidsmarkedet med uvisse utfall. Powells omtale av kuttet som risikostyring ble av markedene sett som «hawkish», til tross for at to kutt til er indikert i år.

Tyler forklarer at hvis sysselsettingstallene – non farm payrolls – 3. oktober overrasker positivt kombinert med kjølige inflasjonstall 15. oktober, «kan aksjemarkedet explode higher».

«Vår mening står fast: Kjøp alle dipper, med lav tro på større tilbakefall mot månedsslutt og kvartalsslutt.»

«Vi venter at oppturen vil bre seg i det amerikanske aksjemarkedet, mens svakere dollar vil støtte internasjonale aksjer – spesielt i fremvoksende markeder. Vi liker Kina og Brasil. Spørsmålet som gjenstår, er om eller når vi får et tilbakeslag, ettersom siste halvdel av september historisk sett er de to svakeste ukene i året,» skriver han.