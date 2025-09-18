Superinvestorene er forsiktige

USAs konsumprisvekst fortsetter å stige, men Fed kuttet likevel styringsrenten med 0,25 prosentpoeng onsdag. Mange hadde håpet på sterkere krutt, og både S&P 500 og Nasdaq svekket seg noe. Ved halv fem-tiden torsdag var hele fallet imidlertid hentet inn – og mer til. Begge er igjen rekordhøye.

Uerfarne investorer blir gjerne ville av optimisme under slike forhold, og det eneste de angrer på er at de ikke kjøpte enda flere aksjer før oppturen. Nå tar de kanskje opp marginlån for å øke eksponeringen og ta igjen det «tapte». «Fear of missing out» kalles det.

Men hva gjør markedets smarteste og mest vellykkede investorer? Den aller mest kjente, Warren Buffett og hans Berkshire Hathaway, sitter på nær rekordhøye 340 milliarder dollar i kontanter – tilsvarende nesten en tredel av konglomeratets børsverdi. Buffett eier heller ingen Nvidia-aksjer.

Ray Dalio, som leder verdens største hedgefond, Bridgewater Associates, har bare en firedel av forvaltningskapitalen i amerikanske aksjer og børsnoterte fond. Resten av «allværsporteføljen» er investert i utenlandske aksjer og andre aktivaklasser. Nvidia er den største amerikanske aksjeposisjonen.

Ken Griffins Citadel regnes som verdens mest suksessrike hedgefond. Dets amerikanske aksjeportefølje er verdt svimlende 576 milliarder dollar – ni ganger mer enn forvaltningskapitalen. De girede «long»-posisjonene oppveies imidlertid av omtrent like store short-posisjoner. Nettoeksponeringen mot aksjemarkedet skal med andre ord være nær null.

Også Steve Cohen og hedgefondet Point72 er godt kjent. Den amerikanske aksjeporteføljen domineres av IT-aksjer som Microsoft, Amazon, Nvidia, Arista og Snowflake. Den utgjør imidlertid mindre enn en firedel av Point72s forvaltningskapital.

Til slutt kommer Stanley Druckenmiller, den legendariske forvalteren av George Soros' Quantum Fund. Han har siden 2010 investert egne penger gjennom Duquesne Family Office. Den amerikanske aksjeporteføljen er på rundt 4 milliarder dollar, og de største posisjonene er Natera, Teva Pharmaceutical, Insmed, Woodward, Taiwan Semiconductor, Philip Morris, MercadoLibre, Entegris, Coupang og Flutter Entertainment.